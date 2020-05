Mají strach. Ve sprchách je nás po šichtě i dvě stě, říká havíř z dolu Darkov

Horník se tísní vedle patnácti dalších havířů. Sjíždí do šachty, kde je nesnesitelné horko, černý uhelný prach rozfoukává vítr, který do Dolu Darkov u Karviné vhání z povrchu ventilátory. Pracovat v roušce tu jednoduše nejde. Nakazilo se tu už skoro sto padesát lidí. Jak, to hygienici zatím nevědí. Horníci, kteří chodí do práce se strachem, pro to mají své vysvětlení. „Můžeme dodržovat nošení roušek, jak chceme, jenomže po šichtě vyfáráme a ve sprchách nás pak je sto, klidně i dvě stě. Vysvlíkáme se v nich, je tam tak těsno, že si navzájem myjeme záda. Jde o řadu sprch bez jakýchkoliv zástěn,“ říká další z horníků, který včera po poledni odcházel ze směny. Jestli i on má koronavirus, zatím neví.