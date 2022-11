Českého seniora odsouzeného za drogy převezli z Hongkongu, sedět má do 93 let

Důchodce Vladimír Švec, který si v Hongkongu odseděl pět let za pašování drog, se vrátil do Česka. Senior před lety uvěřil e-mailu, který mu sliboval pohádkové zbohatnutí a stal se bílým koněm jihoamerického gangu. Z Brazílie do Hongkongu pašoval tři kila kokainu v kufru. Muž je odsouzený na 27 let, z vězení by se měl dostat po devadesátce.