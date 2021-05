Nerozhoduje rychlost, ale 23 kritérií, brání se MMR kvůli dotování nemocnic

Část opozice v pondělí kritizovala to, že rozhodující bude čas podání, a ne kvalita projektů. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) chce kvůli tomu svolat mimořádnou schůzi Sněmovny.

Česko může získat z REACT-EU na posílení zdravotnictví 18,4 miliardy korun. Peníze mají být využity podle předchozích informací MMR na rozvoj a modernizaci nemocnic, hygienických stanic nebo péče o pacienty s rakovinou a seniory. První žádosti bylo možno začít podávat od 5. května a následují podle webu úřadu ještě dvě výzvy od 14. a 25. května.

Podle opozice řada nemocnic na projekty nedosáhne. Semorád novinářům řekl, že jedním z důvodů je limit 500 milionů korun na jeden projekt, přičemž ministerstvo zdravotnictví prosazovalo poloviční, aby se „dostalo na všechny“. Vyšší limit však prosadila Asociace krajů, uvedl.

Semorád zdůraznil, že MMR má administrativní roli. Nyní bude posuzovat projekty podle 23 kritérií, přičemž žadatel musí splnit všechna na 100 procent. „Pokud je nesplní, bude projekt vyřazen,“ uvedl. Jeden z projektů podle něj například stáhl Pardubický kraj, protože by v hodnocení neuspěl. „To, že byl projekt podán mezi prvními, neznamená, že byl schválen,“ dodal náměstek. Výsledky hodnocení projektů by mohly být hotové na konci července.

Budou sekundy rozhodující?

Časové kritérium bude poslední ve chvíli, kdy celková výše úspěšných projektů přesáhne objem dostupných peněz. Semorád ale odmítl, že by měly rozhodovat desetiny sekundy či ještě menší časové jednotky. „Ten systém je na sekundy,“ řekl.

Podle Pirátů měly dotace směřovat do regionů, kde epidemie covidu-19 odhalila nedostatky ve fungování zdravotnictví. Místo toho se podle nich rozdávají podle toho, kdo dříve klikne. Hrozí tak, že někteří žadatelé nasadí automatické systémy, které v rychlosti podávání žádostí překonají ostatní zájemce. Podle koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) podobně hodnocená soutěž nemá v EU obdoby a záležitost by měla řešit co nejdříve Sněmovna.