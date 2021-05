Poslance pobouřil závod o vteřiny při boji o miliardy pro nemocnice

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady podala podle informací na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj žádost o 95,7 milionu korun na heliport na pavilónu N1 vteřinu po času, kdy byla 5. května spuštěna výzva k podání žádosti o evropské peníze.

Stihla také ve stejném času zažádat o 93,6 milionu korun na rekonstrukci Gynekologicko-porodnické kliniky a o 310,6 milionu korun na pořízení přístrojové techniky a vybavení pracovišť nemocnice.

Který chorý mozek to vymyslel? ptal se šéf poslanců ODS Stanjura

„Práh, co si může ministr dovolit, je úplně zrušen? Který chorý mozek to vymyslel? Nehodnoťte podle času přihlášení, ale standardně podle kvality projektu,“ protestoval Stanjura. Vadí mu, proč jiné nemocnice nemusí dosáhnout na nabízené peníze. „Neselhaly v odborné kvalitní přípravě projektu, ale v dvojkliku,“ podivoval se šéf poslanců ODS.

„Takto to prostě nemůže zůstat. Karlovarská losovačka je hadr,“ rozčiloval se také šéf KDU-ČSL Marian Jurečka.



„To, co se odehrálo v posledních dnech, to je průšvih. Já se moc nedivím, že tady pan ministr není a nebudu žertovat, že vyplňuje daňové přiznání,“ řekl šéf Pirátů Ivan Bartoš. „Vinohrady dostaly a on se do té nemocnice vrátí,“ uvedl šéf hnutí STAN v narážce na Arenbergera. Jiní žadatelé si to podle něj nenechají líbit.

O vteřiny půjde po vyhodnocení 23 kritérií

„Všechno, co tady zaznělo, není pravda,“ ohradila se ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Kritérií při hodnocení žádostí je celkem 23. „Projekty se musí teprve vyhodnotit, teprve pak se bude přihlížet k rychlosti podání,“ řekla poslancům. Ke vteřinám se tedy bude přihlížet v případě, že více žádostí bude mít při hodnocení plný počet sto bodů, což Dostálová nepředpokládá.

Podle koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) podobně hodnocená soutěž nemá v Evropské unii obdoby a záležitost by měla řešit co nejdříve Sněmovna.



Česko může z evropského programu React-EU na posílení zdravotnictví získat až 18,4 miliardy korun. První žádosti bylo možno začít podávat od 5. května a následují ještě dvě výzvy od 14. a 25. května. Limit na jeden projekt je 500 milionů korun.