Řidiči stále vjíždí na dálnicích do protisměru. Nové značky příliš nepomohly

Co dělat, když se ocitnete v protisměru Zastavte na krajnici, ideálně na levé vedle nejpomalejšího jízdního pruhu, pokud to však možné není, pak neriskujte a zastavte co nejblíže středovému pásu dálnice. Zapněte varovné blinkry, ať je vaše auto více vidět Utečte z vozidla v reflexní vestě za svodidla. Bohužel i správně odstavené vozidlo představuje vysoké riziko srážky. Volejte linku 158 a informujte Policii o své poloze, vyčkejte do jejího příjezdu.