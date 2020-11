Na dálnici jsem byl poprvé, hájí cizinec opileckou jízdu v protisměru

„Oznámení o vozidle, které jede v protisměru po dálnici, jsme v sobotu odpoledne přijali na lince tísňového volání od několika projíždějících řidičů. Do akce se zapojily všechny dostupné policejní hlídky, které po řidiči pátraly na dálnici i na sjezdech z dálnice,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Netrvalo dlouho a policisté z pohotovostního a eskortního oddělení řidiče zastavili ve Zlíně. Muž jim opakovaně nadýchal více než dvě promile alkoholu.



Policisté nejprve zjistili, že na území České republiky pobývá legálně, následně jej převezli do protialkoholní záchytné stanice v Kroměříži. Zadrželi mu řidičský průkaz a pro účely trestního řízení zajistili jeho vozidlo.

Za pomoci veřejnosti policisté zjistili veškeré okolnosti jeho riskantní jízdy a z jednoho z protijedoucích vozidel zajistili také kamerový záznam.

„Čtyřiačtyřicetiletý řidič toyoty, který na našem území žije a pracuje již deset let, jízdou v protisměru ohrozil minimálně osm řidičů ostatních vozidel, kteří se mu museli vyhýbat a které vydal v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví,“ uvedla Kozumplíková.

Na dálnici se otočil a jel zpět do Zlína

Komisařka kriminální policie ve Zlíně cizince nyní obvinila z obecného ohrožení a ohrožení pod vlivem návykové látky

Muž vypověděl, že v noci před jízdou popíjel tvrdý alkohol a pivo. Po probuzení se cítil dobře a rozhodl se, že pojede na návštěvu do středních Čech.

„Po dálnici jel podle svých slov poprvé a nezvládl najet do správného jízdního pruhu. Když zjistil, že jede v protisměru, na nejbližším místě uprostřed dálnice přejel do správného jízdního pruhu a pokračoval zpět do Zlína. Tam chtěl opět najet na dálnici a pokračovat do původně naplánovaného místa. V jízdě mu naštěstí zabránili policisté,“ poznamenala policejní mluvčí.

„Děkujeme všem řidičům projíždějících vozidel za jejich všímavost a spolupráci,“ doplnila.