Značky STOP PROTISMĚR se na jaře objeví na dálnicích. Kvůli častým nehodám

Zveřejnění pokynů navazuje na dva aktuální případy. Ve čtvrtek odpoledne se na dálnici D5 u Rokycan ve směru na Rozvadov čelně střetla dvě osobní auta, jedno jelo v protisměru. Jeho řidič nehodu nepřežil, řidič druhého auta je ve vážném stavu. V pátek pak jel člověk v protisměru po dálnici D10 na Mladoboleslavsku, havarovalo tam sedm vozidel.

Podle šéfa BESIP Tomáše Neřolda je nejdůležitější, aby se řidič nesnažil na dálnici auto otočit. „Nejen, že se to nesmí, ale je to především mimořádně riziková akce, která vzhledem k rychlosti projíždějících vozidel může mít fatální následky,“ uvedl Neřold.

Ve svých pokynech BESIP nabádá k zastavení auta na krajnici, v ideálním případě levé vedle nejpomalejšího jízdního pruhu. Pokud to však není možné, lidé by neměli riskovat a zastavit co nejblíže středovému pásu dálnice.

Poté by posádka měla vůz opustit a z dálnice utéct, protože nebezpečí srážky je vysoké i u dobře odstaveného auta. Na bezpečném místě je pak třeba kontaktovat policii.

Co dělat, pokud se ocitnete v protisměru Pokyny BESIP Zastavte na krajnici, ideálně na levé vedle nejpomalejšího jízdního pruhu, pokud to však možné není, pak neriskujte a zastavte co nejblíže středovému pásu dálnice. Zapněte varovné blinkry, ať je vaše auto více vidět Utečte z vozidla v reflexní vestě za svodidla. Bohužel i správně odstavené vozidlo představuje vysoké riziko srážky. Volejte linku 158 a informujte Policii o své poloze, vyčkejte do jejího příjezdu.

Pokud člověk jede po správné straně komunikace a spatří vozidlo jedoucí v protisměru, měl by se okamžitě obrátit na Policii ČR a sdělit jí jeho polohu.

Jak Neřold podotkl, na dálnicích funguje systém detekce vozidel v protisměru, čidla jsou nainstalovaná na mýtných bránách. Když zaznamenají vůz jedoucí v opačném směru, tak se spustí poplach v centrále Ředitelství silnic a dálnic a řidičům se na elektronických infotabulích v daném úseku zobrazí varovná zpráva.

„Když řidič zaregistruje zprávu o vozidle v protisměru, měl by zvýšit pozornost, zpomalit a zařadit se do pravého jízdního pruhu,“ dodal Neřold s tím, že BESIP Ministerstva dopravy ve spolupráci s dopravní policií, Ministerstvem vnitra a Ředitelstvím silnic a dálnic nyní řeší umístění značky STOP PROTISMĚR ve vytipovaných rizikových místech na dálnicích. První značky by se mohly objevit během jara.