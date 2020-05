Více než polovina Čechů chce dobrovolně nosit roušku i po zákazu

S ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, který minulý týden řekl, že je krize za námi, jelikož každý den klesá počet nových případů, souhlasí 45 procent respondentů. Naopak 51 procent s jeho výrokem nesouhlasí a domnívá se, že země ještě tuto krizi nepřekonala. Čtyři procenta respondentů situaci nedokázala posoudit.

Mezi lidmi, jež se obávají přítomnosti koronaviru, jsou častěji ženy (57 procent) a starší lidé. Více také nesouhlasí lidé, kteří jsou i po uvolnění opatření povinného nošení roušek, ochotni roušky i nadále nosit. Ale i ti, kteří by využili možnost očkování, kdyby byla proti koronaviru v zemi dostupná vakcína.

Budete nosit roušku dobrovolně i potom, co to nebude nařízeno? ANO 250 NE 868

Roušky hlavně u lékaře a v domovech pro seniory

Podle průzkumu společnosti Median by roušku dobrovolně nosilo 52 procent Čechů. Jsou mezi nimi hlavně ženy a senioři. Více než tři čtvrtiny účastníků průzkumu by roušky nasadilo především při návštěvě v domově pro seniory.

Druhou činností, při níž by lidé nosili dobrovolně roušky, je návštěva lékaře (67 procent). Dále se v průzkumu objevuje nošení roušek v MHD a při cestování veřejnou dopravou (57 procent) nebo pokud by se lidé nacházeli v uzavřených prostorech, například v zaměstnání nebo obchodech (42 procent). Necelých dvacet procent respondentů by roušku nasadilo i během procházky městem.



„Myslím si, že je docela důležité to číslo 42 procent nosit roušku v uzavřených prostorech, jestliže má dojít k dalšímu uvolňování, budou se lidé vracet do zaměstnání, tak toto bude důležitý aspekt, že se lidé nadále budou chránit mezi sebou,“ uvedl pro iRozhlas.cz Přemysl Čech, ředitel společnosti Median.

Méně než polovina Čechu by se nechala očkovat

Na vývoji vakcíny proti novému typu koronaviru pracují vědci z celého světa. Ty optimističtější předpokládají, že toto úsilí bude mít do konce roku výsledky. Ministr zdravotnictví na začátku května uvedl, že se Česká republika připojila k několika zemím světa, které se o vývoj vakcíny proti covid-19 pokoušejí.

Pokud by v Čechách tato vakcína byla dostupná nechalo by se otestovat 49 procent respondentů, 43 procent by ji naopak odmítlo. Podle průzkumu by se častěji nechali očkovat muži pocházející z hlavního města a Středočeského kraje.

Podle serveru iRozhlas.cz výsledek velmi překvapil ředitele společnosti, jež průzkum realizovala. Očekával totiž mezi lidmi větší ochotu nechat se očkovat. Aniž by byla vakcína na trhu, v Česku už dokonce vznikla proti její možné povinnosti první petice.

Průzkumu společnosti Median se 20. a 21. května zúčastnilo 1007 starších 18 let.