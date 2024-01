Byla to velká bída, bylo to nefér a bylo to ponižující.

Třicátnice Petra o svých zkušenostech se sháněním nájemního bydlení už jinak nemluví. Makléři nebo přímo majitelé bytů ji odmítali rovnou po telefonu. Důvod? Byt sháněla pro sebe a své tři děti. A druhá strana automaticky předpokládala, že přijdou problémy s platbami.