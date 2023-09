Problém s bydlením tíží tisíce lidí, sociálních bytů ale příliš nepřibude

„Máme rozpracováno několik projektů, v jejichž rámci v budoucnu město získá do vlastnictví byty v řádech jednotek. V příštích letech by se mělo jednat o desítky bytů,“ přiblížila ostravskou realitu mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná s tím, že Ostrava delegovala starost o bytový fond na radnice jednotlivých obvodů.

Ani čekání na zásah soukromého sektoru nemusí být samospasitelné. S příspěvkem soukromníka mohli před časem počítat obyvatelé Třince, ale nových bytů se nakonec nedočkali.

„V současnosti výstavbu nových městských bytů nezvažujeme, ale podpoříme v rámci možností jakýkoliv smysluplný developerský projekt,“ konstatoval mluvčí třineckého magistrátu Stanislav Cieslar. „Jeden vypadal nadějně, ale s ohledem na ekonomickou situaci z něj bohužel sešlo, soukromý developer se rozhodl jinak.“

S výstavbou nových bytů soukromými developery stále počítají v Opavě. „Řešíme několik bytových projektů, jako je Stromovka, Dukelská kasárna a podobně. Řádově to jsou stovky bytů, městských však bude jen zlomek, počítáme třeba se startovacími byty nebo byty pro seniory, ale čísla ještě neznáme,“ konstatoval mluvčí opavského magistrátu Roman Konečný.

Více sociálních bytů by přivítali i v Krnově. „Plán byl vyčlenit z našeho bytového fondu do konce roku 2023 dvacet tři sociálních bytů. Z řady důvodů, mimo jiné covidové pandemie a uprchlické krize, jich máme čtrnáct. Předpokládáme, že koncepci nenaplníme v plném rozsahu,“ přiblížila nesnáze při zajišťování sociálních bytů krnovská mluvčí Dita Círová.

Právě potřebu výstavby sociálních bytů a bytů pro seniory zmiňují zástupci měst nejčastěji.

„V tuto chvíli evidujeme sto čtyřicet šest žadatelů o byty pro seniory a dvanáct žádostí o bezbariérové bydlení,“ přiblížila zájem Jana Musálková Jeckelová, mluvčí frýdeckomísteckého magistrátu. Dodala, že v domech zvláštního určení, třeba pro důchodce, město disponuje 496 byty.

Frýdek-Místek chce naopak byty prodat

Právě spor o prodej domu přitom v minulém týdnu na desítky minut zaměstnal frýdecko-místecké zastupitele, když radní navrhli jeho prodej. Včetně osmi bytů a dalších nebytových prostor.

„Nechápu, proč by město mělo byty prodávat, nemělo by se takového majetku zbavovat,“ odmítal prodej za opozici Pavel Machala.

„V domě je převaha nebytových prostor, provozní náklady bytů nás tíží, je třeba udržet poměr mezi příjmy a výdaji rozpočtu,“ oponoval náměstek frýdecko-místeckého primátora Radovan Hořínek.

Celkově by přitom město na správě bytového fondu ztrátové být nemělo. „V roce 2022 jsme do údržby, oprav a investic vložili přibližně třicet devět milionů korun. Takřka veškeré inkasované nájemné z bytů se vrací do údržby a oprav bytových domů,“ informovala mluvčí Jana Musálková Jeckelová.

Spor o prodej osmi bytů, jen zlomku z celkového počtu městem vlastněných, upozornil na fakt, že mezi městy v kraji existují výrazné rozdíly v přístupu k městským bytům.

Svou roli hraje i silná přítomnost společnosti Heimstaden, která v kraji vlastní přes 40 tisíc bytů. Konkrétní plány na případnou výstavbu nových bytů zatím příliš měst nemá. Vedle Frýdku-Místku jejich výstavbu neplánují ani v Českém Těšíně a Karviné.

Naopak v Bohumíně již běží výstavba 52 bytů. Nejde ale o klasickou novou výstavbu, protože byty vzniknou v domech z počátku minulého století. A všechny nabízené jsou už obsazené, což jen ukazuje, že o nové byty je velký zájem.