Dětí hospitalizovaných s covidem prudce přibylo, za únor o desítky procent

Pedagogická komora vycházela z veřejně dostupných údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Nárůst nových případů a hospitalizací mezi dětmi do 19 let zpracovala do grafů.

„Aktuální počty dětí, které skončily kvůli koronaviru v nemocnici, jsou nejvyšší za celou dobu epidemie od jara 2020, a to ve všech věkových kategoriích. Za tři únorové týdny vzrostl počet hospitalizovaných do 19 let o 84 procent. Přesné údaje za poslední týden nejsou zatím k dispozici,“ uvedl prezident spolku Radek Sárközi.

Na maximech od počátku epidemie jsou všechny dětské věkové kategorie rovněž v absolutních počtech nově nakažených. „Oproti poslednímu lednovému týdnu bylo na konci února o 95 procent více nově pozitivně testovaných na koronavirus,“ informovala Pedagogická komora.



Maxima od loňského jara dosáhl i počet nově nakažených dětí ve věku od 4 do 8 let. Tyto děti navštěvovaly otevřené mateřské školy nebo 1. a 2. ročníky základních škol. „Zde jsou hodnoty vysoce nad celostátním průměrem za všechny věkové kategorie,“ doplnil Sárközi.

Naopak v případě žáků mezi 9 a 18 lety, kteří měli v lednu i únoru 2021 distanční výuku, jsou aktuální hodnoty blízko průměru za celou Českou republiku. Údaje v grafech jsou přepočtené na 100 000 obyvatel dané věkové kategorie, aby byly vzájemně srovnatelné.

„Stav těsně před uzavřením škol dokládá, že toto vládní opatření bylo nezbytné. V příštích dnech, než se projeví zpřísnění protiepidemických opatření platných od 1. března 2021, počet nakažených i hospitalizovaných dětí dále poroste,“ uzavřel Sárközi.