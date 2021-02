Klíčem k překonání pandemie může být očkování dětí, tvrdí odborníci

Ačkoli dosavadní zjištění naznačují, že covid-19 není pro děti a mladistvé tak velkou hrozbou a je méně pravděpodobné, že se nemocí nakazí, jejich role v přenosu koronavirové infekce zůstává podle odborníků nejasná.

„Dokud nebudou všichni, včetně dětí, očkovaní, zůstává významné riziko obnovení viru,“ uvedl v neděli epidemiolog John Edmunds z Londýnské školy hygieny a tropické medicíny, jenž s pandemií radí britské vládě.

„Virus může způsobit infekce bez příznaků ve všech věkových skupinách, takže imunizace dětí v jistém smyslu ochrání starší lidi,“ souhlasí lékař Stanley Plotkin, jenž vynalezl vakcínu proti zarděnkám a podílel se na vzniku očkování proti rotaviru, antraxu, obrně nebo vzteklině.



„Nedokážu si představit, jak bychom mohli doufat, že virus vymýtíme, pokud nejsme schopni imunizovat většinu populace,“ dodal Plotkin.

Vědci, kteří stojí za oxfordskou vakcínou AstraZeneca, v únoru zahájili studii, v rámci které budou vakcínu testovat na dětech ve věku od šesti do sedmnácti let. Také další výrobci očkování proti novému koronaviru už odstartovali nebo v brzké době zahájí podobné testování.

Děti mohou být pro dospělé nebezpečné

Společnost Pfizer uvedla, že v příštích měsících zveřejní data své studie zaměřené na účinek očkování u dětí od dvanácti do patnácti let a rovněž ho začne testovat u dětí od pěti do jedenácti let.

Odborníci očekávají, že na rozdíl od dospívajících, kteří mají relativně podobnou imunitní odpověď jako dospělí, budou děti mladší dvanácti let zřejmě vyžadovat upravené složení vakcín nebo jiné dávkování.

Data o tom, jak bezpečné a účinné je různé očkování v mladších věkových skupinách, by měla podle listu The Guardian začít přicházet kolem léta.

Základním argumentem ve prospěch očkování dětí, kromě prevence případů závažného průběhu onemocnění a dlouhého covidu, je podle expertů to, jak dobře jsou vakcíny schopné zmařit přenos napříč různými variantami. Existují náznaky, že některé schválené vakcíny snižují šíření viru, ale údaje zatím nejsou podle odborníků dost přesvědčivé.

„Pokud se prokáže, že vakcíny mají dostatečně silný účinek na přenos, pak za předpokladu, že všichni dospělí budou v tomto roce naočkováni, jedinými věkovými skupinami, které do značné míry podporují šíření této nemoci, budou mladí lidé,“ uvedl britský vědec a pediatr Rinn Song.

Očkování zajistí dětem kontinuitu vzdělávání

Paul Heath, odborník na dětské infekční nemoci z Londýnské univerzity, se domnívá, že pokračující nákaza u dětí by mohla být rezervoárem infekce pro neočkované dospělé a starší lidi. „Proto může být rozumnou strategií očkovat děti, aby nenakazily náchylné dospělé,“ uvedl.

Dalším důvodem k očkování dětí by mohlo být zajištění vzdělávání, dodal Adam Finn, profesor pediatrie z Bristolského dětského vakcinačního centra. „Pokud se prokáže, že imunizace dětí může zajistit vzdělávání a odstranit riziko jeho narušení, pak je to pro ně přínos,“ uvedl.

Varoval však, že u mnoha vakcín určených k ochraně před infekčními chorobami je obvykle možné dostat ohniska pod kontrolu bez imunizace všech. „Řekl bych, že je pravděpodobné, že do konce roku začneme očkovat lidi pod osmnáct let, ale není to jistota,“ líčí.

„Vzhledem k omezeným dodávkám vakcín proti covidu-19 po celém světě je klíčovým argumentem proti očkování dětí v blízké budoucnosti fakt, že nejdříve by měly být očkovány vysoce rizikové skupiny v zemích s nízkým a středním příjmem,“ uvedl Song.

Podle Finna by rozhodnutí o imunizaci dětí mělo být založeno na tom, zda je, nebo není třeba. „Pokud to není nutné, neměli bychom to dělat,“ uvedl.