Politika lidi frustruje, na demonstracích si vyjadřují podporu, míní odborníci

„Nepochybně je jedním z hlavních motivů frustrace. Viděla jsem to na demonstracích na vlastní oči, lidé povolují emoce mnohem více než v prostředí, ve kterém se běžně pohybují,“ popisuje jeden z motivů, proč lidé demonstrují, ředitelka terapeutického centra Modré dveře Kateřina Naomi Siveková.

Dodává, že se tito lidé cítí frustrovaně, protože ztratili směr nebo necítí, že by se jejich země ubírala tak, aby jim to dávalo smysl. „Často to bývá propojené i s dalšími věcmi. Lidé jsou nespokojení v partnerském vztahu, s výchovou dětí, a do toho přichází politické nastavení, se kterým nesouzní. Bojují pak na více frontách,“ říká ředitelka.

Mezi svými klienty se mimo jiné setkává s názory, že tráví celé dny v práci, ale jejich životní standard se snižuje. „Zatímco lidé vstávají brzy a v práci jsou dlouho, někteří politici do práce nechodí, nebo úřad nevykonávají podle lidí dobře, a přitom mají statisícové platy. To může vzbuzovat jistou nevoli,“ připouští.

Přiznává ale, že například už v průběhu prezidentských voleb museli s kolegy řešit nárůst frustrace a strachu mezi lidmi, kteří do jejich centra docházejí. Ať proto, že si nedokázali vybrat vhodného kandidáta, nebo nepostoupil do druhého kola, či se báli, aby se prezidentem nestal Andrej Babiš.

„Lidé měli strach i z toho, že bude válka. To k nám dokonce chodily na krizovou intervenci i děti. Byly z toho vystrašené,“ kroutí hlavou.

Uvědomí si, že na své pocity nejsou sami

Přestože nastupuje jaro a s ním i hezčí a teplejší počasí, podle Naomi Sivekové to na náladu ve společnosti vliv mít nebude. Naopak říká, že jde o tragičtější období. „Princip spočívá v tom, že lidé vydrží zimu. Ale pokud mají těžkosti, sledují na jaře, jak se ostatní ze změny počasí radují, zatímco oni sami jsou znavení. Cítí, že jdou mimo hlavní proud. To je jeden z principů, proč je například tolik sebevražd.“

Názory Naomi Sivekové potvrzuje také psychoterapeutka z Ústí nad Labem Lenka Suchá. „Lidi zneklidňuje válka a její následek v podobě rostoucích cen, vzrůstá nejistota. Nejhorší, co člověk může zažít, je bezmoc, máme potřebu proti ní bojovat. Ale že by si lidé na demonstracích uvědomovali, že jsou bezmocní, takto to určitě pojmenované nemají,“ vysvětluje.

Podle ní je pro tyto lidi demonstrace způsob, jak vyjádřit své obavy nebo nespokojenost. Zároveň se díky tomu, že aktivně vystupují, snaží neupadnout do letargie. Na protivládních akcích si navíc uvědomí, že na své pocity nejsou sami a to, co trápí je, trápí i další občany země. „Vnitřně je to posílí a povzbudí. Že je oprávněné mít vztek a obavy,“ říká Suchá.

Recept pro společnost jako celek, jak přiměřeně ventilovat své frustrace, ale neexistuje. „Společnost je souborem jednotlivců, ale jako jednotlivec může zkoumat své prožívání. A třeba i v rámci psychoterapie hledat způsoby, které mi pomohou zvládat situaci tak, aby nezpůsobovala prohlubování daného problému,“ věří.

Upozorňuje, že pokud člověk své problémy řeší pouze vybíjením si je na druhých, sice se mu dočasně uleví, „ztrácí ale přátele, sociální opory a frustrace se bude jedině prohlubovat. To není konstruktivní způsob zvládání agrese,“ doplňuje psychoterapeutka Suchá.

Jaro přeje demonstracím

Důvody, které lidi přiměly k tomu, že vyrazili uplynulou sobotu do ulic hlavního města, rozebral pro iDNES.cz politolog Aleš Michal. „V současné době se řeší především problematika zavírání poboček pošt nebo projednávání rozpočtu. Všechny tyto věci mají na lidi praktický dopad a jsou ze strany Jindřicha Rajchla (organizátora protivládní demonstrace, pozn. red.) srozumitelně komunikované,“ míní Michal.

Myslí si také, že z důvodu jarního oteplování to lidi táhne ven, kde se chtějí projevit. „Už se dělá pěkně a na jaře se vždy otevírají možnosti pro politickou participaci na ulici. Lidé pohybující se v tomto politickém prostoru mají pocit, že jsou dlouhodobě přehlíženi. Mají touhu dostat se konečně do parlamentu nebo projevit názor,“ uzavírá.