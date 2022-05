Auta popojíždějí v nekonečné koloně. Vlečou se centimetr za centimetrem. Řidičům, kteří se vracejí domů z práce pár kilometrů, to připadá jako věčnost. To je realita českých měst, která stále čekají na obchvat. Pro některé je dopravní spása na obzoru. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje do konce roku 2025 postavit 304 kilometrů nových silnic a obchvatů, které mají přeplněným městům ulehčit. Jenže zdaleka se nedostane na všechny.