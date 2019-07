Sněmovně a vládě věří v červnu méně lidí, na vině je politická situace

V porovnání s minulým šetřením CVVM z května 2019 klesla spokojenost s politickou situací o 4 procentní body, tedy na 57 procent nespokojených. Za poslední dva měsíce se tak podíl nespokojených celkově zvýšil o 8 procentních bodů, což patrně odráží aktuální vnitropolitické turbulence spojené s výměnami na postech ministrů a protivládními demonstracemi.

„Přes dílčí zhoršení je však stávající hodnocení politické situace nadále výrazně lepší, než bývalo v období let 2012 a 2013,“ uvedli autoři průzkumu.



Důvěra ve vládu proti květnu klesla o dva procentní body a ve Sněmovnu o tři body. Sněmovna má spolu se Senátem mezi ústavními institucemi už tradičně nejnižší důvěru. Horní parlamentní komoře v červnu věřilo o bod více lidí než v květnu, tedy 33 procent. Důvěra lidí v Senát, kde nyní mají většinu zástupci nevládních stran, tak po dvou měsících opět převýšila důvěryhodnost Sněmovny.

Naopak tradičně nejvyšší důvěře se těší obecní zastupitelstva a starostové, přesto si obecní zastupitelstva meziměsíčně o tři body pohoršila na 63 procent. Důvěra ve starosty zůstala na 64 procentech.

Na krajské (a v případě hlavního města Prahy magistrátní) úrovni převažuje důvěra nad nedůvěrou. Konkrétně krajským zastupitelstvům důvěřuje 46 procent dotázaných, nedůvěřuje jim 37 procent a zbylých 17 procent se nedokáže rozhodnout a volí variantu „nevím“.

V případě hejtmanů (a v Praze primátora) důvěra činí 44 procent a podíl nedůvěřujících tvoří 38 procent při méně než pětinovém (18procentním) podílu nerozhodnutých.

S věkem roste důvěra v prezidenta

Důvěra vládě, Poslanecké sněmovně, Senátu i prezidentovi významně roste s narůstající spokojeností s politickou situací, zlepšujícím se hodnocením ekonomické situace České republiky a také s rostoucí důvěrou ostatním zkoumaným institucím.



Z podrobnější analýzy vyplývá, že důvěra prezidentovi roste rovněž se stoupajícím věkem a klesajícím příjmem. Více mu důvěřují lidé od 60 let výše a ti, kteří mají důvěru i k ostatním ústavním institucím. Naopak nižší důvěru nebo vyšší nedůvěru vykazují dotázaní ve věku do 45 let, absolventi vysokých škol, podnikatelé či samostatně činní, nižší odborní pracovníci.

Jednatřicet procent dotázaných pak uvedlo, že nejsou ani spojeni, ani nespokojeni s politickou situací. CVVM provedlo průzkum v první polovině června mezi tisícovkou lidí starších 15 let.