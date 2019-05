Češi z politiků nejvíc věří Babišovi, nejméně Okamurovi a Faltýnkovi

Do průzkumu CVVM bylo zařazeno 18 předsedů a prvních místopředsedů stran zastoupených ve Sněmovně. U všech z nich převažoval podíl lidí, kteří jim nedůvěřují, nad podílem lidí vyjadřujících jim důvěru.

Největší podíl důvěry měl u dotázaných Babiš s 38 procenty. Předseda ČSSD, která s ANO tvoří vládní koalici, Jan Hamáček, byl na druhém místě s 30 procenty důvěry.



Babiš je zároveň jedním z politiků s největším podílem nedůvěry. V průzkumu uvedlo 56 procent lidí, že šéfovi ANO nevěří. To je stejná míra nedůvěry jako třeba v předsedu KSČM Vojtěcha Filipa. Podobný podíl Čechů, a to 58 procent, také vyjádřil nedůvěru bývalému předsedovi lidovců Pavlu Bělobrádkovi. Ten byl v době začátku konání průzkumu ve funkci šéfa KDU-ČSL, ale nyní již stranu vede Marek Výborný, který ještě do průzkumu zařazen nebyl.

V porovnání s předchozími průzkumy z loňského prosince a letošního ledna se důvěra ve většinu politiků výrazněji nezměnila. Značný posun CVVM zaznamenalo hlavně u prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka, u něhož poklesl podíl důvěry o sedm procentních bodů na 21 procent, zatímco nedůvěra v něj stoupla o 13 procentních bodů na 57 procent.

Průzkum CVVM provádělo od 30. března do 10. dubna. Zúčastnilo se ho 1052 obyvatel České republiky starších 15 let.