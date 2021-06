Aplikaci čTečka si stáhlo tři a půl tisíce lidí. Na verzi pro Android se čeká

Pokud by se přece jen nějaký vyskytl, lidé mají volat linku 1221. „Ty problémy by mohly být v zásadě dvojího druhu. Jedna věc je technický problém s aplikací, druhá věc je, že čtečka kód přečte, ale oznámí, že je neznámý. To by spočívalo ve špatně vystaveném kódu. Žádné problémy jsme ale nezaznamenali,“ uvedl Trnka.

Aplikace v den spuštění, tedy v úterý, a ve středu odpoledne ještě nebyla přístupná pro uživatele systému Android. „Na Googlu to očekáváme každou chvíli, mají to na schválení. Takže je to na nich,“ uvedl k tomu Trnka s tím, že aplikace bude dostupná hned, jakmile ji administrátoři verifikují.

Aplikace vznikla na zakázku ministerstva zdravotnictví, které ji také bude propagovat. Někteří diskutující si na Twitteru stěžovali, že aplikaci nemohou dohledat, jednalo se však právě o uživatele systému Android, pro který ještě není k dispozici. Uživatelé Applu s dohledáním a stažením podle Trnky žádné problémy neměli.

Nová aplikace čTečka.

Aplikace slouží k ověřování vydaných certifikátů o očkování a testech. Pravidelně, asi jedenkrát za 24 hodin, aktualizuje svoje parametry – validační pravidla a podpisové certifikáty států EU. V aplikaci naskenujete, pomocí fotoaparátu mobilního telefonu, unikátní QR kód, který je součástí každého certifikátu, a okamžitě ověříte elektronický podpis a platnost certifikátu. Není k tomu potřeba připojení k internetu.



Aplikace zobrazí zelený nebo červený pruh podle toho, zda je certifikát platný a vyhovuje aktuálně platným pravidlům.



Chytrá karanténa @ChytraKarantena APLIKACE. V Apple Store je dostupná cTecka, pomocí které si už nyní můžete ověřit platnost certifikátu o očkování, testování nebo prodělané nemoci. V Google Play by se tato aplikace měla objevit ještě dnes nebo zítra. Zde je QR kód pro stažení aplikace pro majitele iPhonů https://t.co/yeecQNQsde oblíbit odpovědět

Do konce června by měla začít také fungovat aplikace Tečka, která umožní prezentaci výsledků antigenního nebo PCR testu, k prezentaci potvrzení o prodělání nemoci covid-19 a k prezentaci certifikátu o provedeném očkování.