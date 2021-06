PŘEHLEDNĚ: Jak se vyznat v certifikátech a kam lze cestovat bez omezení

Kde certifikát najdu?

Lidé si z portálu ocko.uzis.cz mohou stáhnout potvrzení o tom, kdy dostali vakcínu, kdy měli negativní test na covid-19 nebo kdy se u nich nákaza prokázala.

Lidé, kteří už očkování mají, si mohou certifikát stáhnout po zadání čísla občanského průkazu a rodného čísla. Na jejich telefonní číslo pak přijde bezpečnostní kód, který umožní na stránku přístup.

Ostatní zájemci o certifikát musí použít jednu z možností elektronické identity, například občanský průkaz s čipem nebo bankovní identitu. Web zobrazuje výsledek posledního antigenního či PCR testu.

Jaké typy certifikátů existují?

Existuje certifikát o prodělaném onemocnění. Dále certifikát o výsledku negativního testu, a to ve dvou verzích. Buď o výsledku antigenního testu nebo o výsledku PCR testu. Třetím typem je certifikát o provedeném očkování. Ten má dvě varianty, a to podle fáze rozočkovanosti, tedy po první dávce očkování anebo po ukončené vakcinaci.

Jaké údaje jsou na certifikátu uvedeny?

Na certifikátu je jméno, příjmení, datum narození.

Nemám chytrý telefon, jak můžu certifikát získat?

Prozatím budou certifikáty v papírové podobě nebo je půjde stáhnout jako dokument do mobilu podobně, jako se to dělá s kterýmkoli jiným dokumentem. Papírové potvrzení lidé mohou dostat v očkovacích či testovacích centrech, doklad o prodělané nákaze může vystavit také praktický lékař.

Mohou certifikát získat i cizinci a děti bez občanského průkazu?

Cizinci použijí v žádosti jiné údaje než Češi s občanským průkazem, postup je ale stejný. Díky napojení na informační systém infekční nemoci (ISIN) se tam potvrzení objeví automaticky, jakmile se některý z certifikátů stane relevantní.

Do systému se zadává datum narození, e-mail a telefonní číslo, na které přijde autorizační SMS. Lze využít také Národní identitu nebo o certifikát požádat na očkovacím místě.

Jak dlouho certifikát platí?

Jako potvrzení o bezinfekčnosti se certifikát uznává 180 dní od pozitivního testu a 22 dní od první dávky očkování. Do toho se počítá také negativní test. Ten pro různé činnosti či akce má různou dobu platnosti, PCR většinou sedm dní a antigenní 48 či 72 hodin.



Kam můžu s certifikátem vyrazit?

Certifikáty podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha uznává sedm zemí. Prokazovat se tak s nimi mohou lidé pro cestu do Německa, Rakouska, Polska a Slovenska a také do Maďarska, Slovinska a Chorvatska. S každou zemí Česko vyjednala bilaterální dohodu.

Další státy si nyní nastavují vlastní pravidla pro dobu platnosti negativního testu a potřebný odstup po první či druhé dávce vakcíny, může se lišit i podle výrobce.

Současná opatření v evropských i světových zemích.

Jaký je rozdíl mezi certifikátem a covidpasem?

Covidpas je připravovaný celoevropský systém potvrzení o prodělání covidu, očkování či potvrzení o negativním testu. V současné době se připravuje pro použití napříč unijními státy.

Covidový pas lze získat po registraci na stránkách Covidpass.cz , kam lze nahrát výsledek testu přímo z testovacího místa zapojeného do systému i z jakéhokoliv jiného testovacího místa. Aplikace po zadání výsledku vygeneruje QR kód, jenž umožní rychlou kontrolu.

Jak bude vypadat cestování s covidpasem?

Kam mohou děti bez testu?

Děti doprovázené dospělým mohou vycestovat bez testu do určitých zemí. Liší se však věková hranice. Například do Bulharska či Řecka takto projde jen dítě do 5 let, do Německa do 6 let. Do Maďarska a Slovenska se mohou podívat také dospívající do 18 let. Chorvatsko má věkovou hranici nastavenou na 12, Slovinsko pak na 15.