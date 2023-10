Ústavní soud se zastal seniorů. Za covidu neumožnili realitní kanceláři prohlídku

„K porušení smluvní povinnosti mělo dojít v bezprecedentní pandemické situaci, kdy byly zejména osoby staršího věku varovány, aby vůbec nevycházely na ulici. Takže bylo logické, že se bály o své zdraví a neumožnily jednu z více prohlídek nabízeného bytu. Soudy ani nevysvětlily, proč by za tu jednu jedinou zmařenou prohlídku měly platit celou pokutu,“ prohlásil soudce zpravodaj Jaromír Jirsa.

Manželé v důchodovém věku uzavřeli v lednu 2020 s realitní kanceláři smlouvu o zprostředkování prodeje bytu, a to na tři měsíce. Umožnili postupně šest prohlídek. Po březnovém vyhlášení nouzového stavu a zavádění mimořádných opatření proti šíření koronaviru si však už další prohlídku nepřáli. Obávali se o své zdraví.

„Oni si to vyhodnotili tak, že můžou v důležité záležitosti k lékaři, jít si nakoupit, ale scházet se a umožňovat prohlídky nemůžou. A proto to odmítli,“ uvedl advokát Petr Langer.

Realitní kancelář tedy byt neprodala. Den po vypršení platnosti smlouvy o zprostředkování pak senioři byt prodali jinému zájemci.

Následně realitní kancelář seniory zažalovala. Domáhala se zaplacení 60 000 korun, což měla být její provize. Okresní soud v Ostravě žalobu zamítl, dospěl k závěru, že senioři neporušili právní povinnost ani nejednali nepoctivě či nemravně.

Krajský soud však rozhodnutí okresního soudu změnil a uložil jim, aby realitní kanceláři zaplatili 60 000 korun. Dovolání seniorů poté Nejvyšší soud odmítl. Ústavní soudci zrušili rozhodnutí odvolacího i Nejvyššího soudu.

Jak výrazně krajský soud pokutu sníží, nechtěli Jirsa ani Langer předjímat. Advokát ale upozornil na to, že jeho klienti smlouvu naplňovali a prohlídky umožňovali až do vyhlášení nouzového stavu. Úprava pokuty by tak měla být výrazná.