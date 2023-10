Za jízdu načerno 2500 Kč. Sdružení MHD žádá zvýšení pokuty, roky se neměnila

Výše pokut pro černé pasažéry se už mnoho let nezměnily. Sdružení dopravních podniků proto bude požadovat navýšení maximální výše takzvané přirážky z nynějších 1 500 na 2 500 korun. Neznamená to, že by horní hranici pokuty automaticky zavedly všechny dopravní podniky, řada z nich by prý strop nevyužila.