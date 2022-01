Po nákaze 30 dní bez testů. Lidé mohou po izolaci vir ještě šířit, říká Hořejší

Co omikron mění, proč se nově lidé měsíc po pozitivním PCR testu nemusí testovat nebo jít do karantény?

Spíš se změnila celková situace v tom, že naprostá většina lidí se už dostala do styku virem nebo s vakcínou. Tedy už má nějakou částečnou nebo docela dobrou ochranu, hlavně proti těžkému průběhu nemoci. Možná také přispělo i to, že s touto variantou se virus nedostane tak lehce do plic a je zřejmé, že vyvolává daleko méně vážných průběhů nemoci.

Důsledný krok to není, protože po pěti dnech (nyní dochází k ukončení izolace po pěti dnech od prokázání pozitivity, pozn. red.) bude spíš většina nakažených ještě pozitivní a budou moci šířit onemocnění do svého okolí. Na druhé straně je to taktní kompromis s přísnými opatřeními, je to politické rozhodnutí a politici musí najít cestu nejmenšího zla.

Jak se určila lhůta 30 dní? Je to nějak vědecky podložený termín, nebo se ministerstvo zdravotnictví inspirovalo nařízeními v zahraničí?

Ne, toto je nějaký odhad a já si myslím, že je docela rozumný. Po těch třiceti dnech bude naprostá většina lidí negativních a zároveň je po této lhůtě už větší pravděpodobnost, že by se mohli nakazit znova.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek počítá s omezením či úplným zrušením testování ve firmách a školách v půlce února. Jak se k tomu stavíte vy?

Já myslím, že je to předběžné vyjádření a že se to určitě bude ještě korigovat podle konkrétní situace. Pokud budeme mít v té době za sebou už vrchol nynější epidemické vlny, čísla budou jasně a silně klesat, tak se dá říct, že to je rozumné. Pokud by do té doby vrchol vlny dosažen nebyl, tak se vsadím, že to pan ministr změní.

V úterý 1. února se otevřou registrace na očkování vakcínou Novavax, očekáváte velký zájem o tuto vakcínu? Od všech předchozích v Česku aplikovaných vakcín se liší, jelikož se jedná o proteinovou vakcínu, zatímco vakcíny Pfizer/BioNTech a Moderna jsou založeny na mRNA a AstraZeneca a Johnson&Johnson na virovém vektoru.

Ono je to takové trochu paradoxní, já bych řekl, že to je vakcína trochu zastaralého typu. Na stejném principu se používají už více než dvacet let vakcíny proti jiným nemocem. Takže pro některé lidi, kteří mají iracionální obavy z mRNA nebo vektorových vakcín, může být přijatelnější jen z toho důvodu, že je to něco, co se používá i v jiných případech.