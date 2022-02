Jihočeské školy omikron zvládají, na vesnicích častěji chybí učitelé

Momentálně testy odhalí na každé větší škole jednotky, maximálně nízké desítky pozitivních. Pondělní testovací kolečko na jihočeských školách, které předcházelo předávání pololetních vysvědčení, opět odhalilo stovky pozitivních vzorků.

„Pondělní číslo se vyšplhalo na 1 304 pozitivních školáků a 130 dospělých. Minulé pondělí vyhledávací antigenní testy ukázaly 1 192 pozitivních případů, tedy zhruba o stovku méně,“ vysvětluje ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých jihočeské hygienické stanice Marie Nosková.

Podle náměstka hejtmana pro školství Pavla Klímy už ani nemá cenu vést statistiky karantén, situace se totiž každý den výrazně mění.

„Řešením by měla být novela zákona, která dá ředitelům pravomoc převést prezenční formu výuky na distanční nebo v případě nouze vyhlásit až desetidenní ředitelské volno. Doufáme, že od příštího týdne už budou mít školy tento nástroj v ruce,“ přeje si Klíma.

Větší komplikace se zatím vyhýbají strakonické ZŠ Dukelská, kam chodí přes 900 žáků. Pondělní testování zde odhalilo pouze jedenáct nakažených. V minulém týdnu jich bylo i dvakrát více.

„Celé třídy nám do karantény odcházejí spíše jen výjimečně, ale kvůli karanténám týkajícím se části tříd musíme přecházet na hybridní výuku. To je pak problém hlavně pro učitele, kteří tak mají daleko více práce,“ podotýká ředitel školy Rudolf Prušák.

Zhruba 20 pozitivních záchytů hlásí Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře, kde jsou z 900 testovaných (žáků, učitelů i dalších zaměstnanců školy) momentálně v karanténě pouhé dvě třídy.

„Naštěstí nás netrápí ani žádný větší výpadek učitelů, horší je to ale s provozními zaměstnanci. Chybí nám uklízečky i pracovnice v kuchyni. Zřejmě tak budeme muset sáhnout k částečnému omezení provozu,“ říká ředitel školy Radek Cícha s tím, že by současný stav neměl mít na samotnou výuku žádný dopad.

Nedostatek pedagogů častěji sužuje menší školy na vesnicích, kde je každý chybějící učitel výrazně znát.

Do svízelné situace se dostali například v Albrechticích nad Vltavou na Písecku, kam chodí 65 žáků. Minulý týden zde chybělo dohromady pět kantorů, tento týden jsou to tři a další dva čekali na výsledek PCR testu.

Zhoršuje se přístup žáků k výuce

„Na tak malou školu je to velmi vysoké číslo. Zbytek pedagogů se po celou dobu výuky nezastaví, ale musíme to všechno nějak zvládat. Nechceme ani moc spojovat třídy, aby se nemoc dále nešířila. Pokud by nám odpadli další kolegové, měli bychom obrovský problém chod školy vůbec udržet,“ vysvětluje ředitelka školy Věra Tichá.

Zároveň také dodává, že kvůli několika případům nákazy v minulém týdnu musela škola kompletně zrušit lyžařský výcvik dvou tříd.

„To našim dětem také moc nepřidalo. Už jsou z celé situace velmi mrzuté. Souběžně s tím si ale také všímám, že přístup žáků k výuce, obzvlášť ze druhého stupně, se rapidně zhoršuje. Ztratili návyky, pravidelnost nebo obecnou zodpovědnost. Do toho se přidávají i výchovné problémy, kdy spolu neumí komunikovat,“ jmenuje Tichá své postřehy, které v době pandemie zachytila.

Silné dopady dlouhodobě improvizované výuky na svých žácích vidí také ředitel dačického SOU zemědělského a služeb Radek Hillay, podle něhož na celou situaci doplatili právě učni.

„Současní třeťáci zažili standardní výuku pouze v prvním ročníku. Alespoň teď po dvou letech už se snad výuka pomalu vrací do starých kolejí,“ doufá Hillay, jemuž pondělní testy odhalily pouze čtyři případy mezi 250 žáky školy.

„Je to možná i tím, že jsme trochu zastrčená oblast na pomezí jižních Čech a Vysočiny. K nám koronavirové vlny chodily se zpožděním, takže očekáváme, že omikron k nám v plné síle dorazí v nejbližších týdnech. V karanténě momentálně nemáme ani jednu třídu,“ doplňuje Hillay.

Podobně klidná je situace také na Jihočeské univerzitě a na Vysoké škole technické a ekonomické (VŠTE), kde studentům tento týden končí zkouškové období. „Výuku ale obnovíme až 21. února, do té doby budou mít naši posluchači volno. Doufáme, že i díky tomu se nám problémy spojené s vlnou omikronu vyhnou,“ přeje si mluvčí VŠTE Petr Oros.