Případnou migrační vlnu Česko zvládne, míní prezidentští kandidáti

Prezidentský kandidát Karel Janeček ruské kroky odsoudil. „Je to naprosto nepřijatelné, aby se narušovala územní celistvost. Nemůžeme ustupovat Rusům,“ uvedl v pořadu Co Čech, to politik.

Janeček řekl, že nedokáže odhadnout, jak by mohlo současné napětí vyústit. Naznačil, že impulsem ke konfliktu jsou i historické důvody na ruské straně, přerod ve válku nevylučuje.

„Samozřejmě hrozí, je to obrovský problém. Musíme udělat vše pro to, abychom dosáhli řešení mírovou cestou, to je jednoznačné,“ doplnil Janeček.

Případnou migrační vlnu, kterou by způsobily boje na Ukrajině, by podle Janečka měla Česká republika zvládnout. „Domnívám se, že zrovna Ukrajina je hodnotově velmi blízká našim zemím. Neměl by pro nás být problém přijmout ukrajinské migranty a pracovníky. Ze zkušeností víme, že Ukrajinci odvádí velmi dobrou práci a nejsou pro nás břemenem,“ řekl Janeček.

S tím, že je potřeba případným migrantům pomoci, souhlasili také další dva prezidentští kandidáti: komik a scenárista Miloš Knor i Denisa Rohanová, prezidentka České asociace povinných.

„Bude-li válka, přijde migrační vlna. Pokud cizí armáda vstoupí do cizí země, už to je válečný akt. Ustupovat Rusům znamená, že půjdou ještě dál. Určitě bychom Ukrajincům měli pomoci, jsou nám velice blízcí,“ navázal v debatě Knor.

„Musím souhlasit s oběma pány. O tom rozhodně není diskuze. Kulturně i mentálně máme k Ukrajincům blízko. Můžeme jim do určité míry poskytnout pomoc,“ přidala se Rohanová. „Nepředpokládám, že bychom ustupovali. My nebo celé alianční uskupení,“ dodala.