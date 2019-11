Superoslava Martina Romana. V Londýně mu přál Topolánek, Sekyra či Bartoška

Česká vlajka na budově prestižního pánského klubu v Londýně, před ní červený koberec. V centru britské metropole dávaly v sobotu večer tušit, že se tu odehraje něco mimořádného a ryze v českém duchu.



„Letíš do Londýna?“ poptávali se ještě minulý týden mezi sebou lidé z byznysu a politiky. Účast na oslavě 50. narozenin jednoho z dříve nejvlivnějších mužů Česka byla pro mnohé ožehavou záležitostí. Roman, který se v roce 2014 stáhl z Česka do ústraní a žije i s rodinou v Londýně, nepatří totiž zrovna mezi oblíbence současného premiéra Andreje Babiše. Ve hře je také stále jeho možné trestní stíhání.

Sám Roman, jenž měl největší vliv za vlády Mirka Topolánka, před oslavou tvrdil, že do Londýna nepozval žádné politiky ani lidi z vedení energetického gigantu ČEZ. Párty se podle jeho slov měli zúčastnit jen jeho přátelé a známí.

Otázka, kdo našel odvahu a do britské metropole nakonec dorazil, byla zodpovězena v sobotu večer. Jako první do klubu The Travellers dorazil před šestou hodinou večer zdejšího času oslavenec. Pár minut poté se začali sjíždět převážně londýnskými taxíky další hosté, mezi nimiž nechyběl expremiér Mirek Topolánek s manželkou a někdejší místopředsedkyní Sněmovny Lucií Talmanovou, bývalá šedá eminence a pravá ruka Bohuslava Sobotky advokát Radek Pokorný, developer Luděk Sekyra nebo třeba prezident karlovarského filmového festivalu Jiří Bartoška.

Byť někteří z pozvaných nakonec do Londýna nedorazili, Roman si podle účastníků párty oslavu užil. „Vlajka a koberec nebyly jeho nápad, ale vstřícnost klubu,“ řekl MF DNES jeden z účastníků oslavy, který se rovněž podivoval nad tím, že historický dům v centru Londýna byl osvícen českými národními barvami. Někdejší šéf energetického gigantu nechtěl oficiálně párty komentovat. Dotazy bez odpovědi nechal i Pokorný, který je léta spojovaný s ČEZ. Párty skončila v neděli nad ránem.

Student z Londýna

Roman v britské metropoli studuje investování do nemovitostí. Vedle toho se už roky zaměřuje na oblast vzdělávání. Stojí za charitativním projektem Čtení pomáhá nebo je už léta předsedou správní rady škol PORG. V Česku je stále spojován se Škodou Transportation, kterou v přísném utajení prověřuje celní správa. Bývalý generální ředitel plzeňské Škody Holding Roman sice oficiálně nikdy akcionářem Škody Transportation nebyl, jeho vztah k firmě ale šetří policie. Majetkový vztah k plzeňské Škodovce Roman odmítá.

S Topolánkem pojí Romana dlouholeté přátelství. Společně třeba trávili dovolenou na jachtách v toskánském Monte Argentariu. Často spolu byli viděni i v českém Špindlerově Mlýně, kam se zejména v zimě sjíždí lyžovat česká smetánka. Oba tu také vlastní nemovitosti.