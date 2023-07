Pavel jmenoval 26 nových diplomatů. Česko bude mít poprvé velvyslance v Kosovu

Mazánek je bývalý velvyslanec v Litvě, generální konzul v Šanghaji a Katovicích a chargé d’affaires v Thajsku.

Někdejší jihosrbská provincie Kosovo vyhlásila samostatnost v roce 2008. Tehdejší vláda Mirka Topolánka jeho suverenitu uznala téhož roku a oficiální pozice ČR se od té doby nezměnila, byť bývalý prezident Miloš Zeman navrhl stažení mezinárodního uznání. Kosovo postupně uznalo více než 100 zemí, některé později toto rozhodnutí zvrátily. Suverenitu státu nikdy neuznaly například Rusko či Čína, ze zemí EU Rumunsko, Slovensko a Španělsko.

Dále jde například bývalý velvyslanec v Turecku Pavel Kafka do Saúdské Arábie, bývalý náčelník generálního štábu Aleš Opata do Litvy či dřívější velvyslanec v Číně a Británii Libor Sečka do Španělska. Velvyslanci se mění při plánované letní rotaci.

Ředitelka sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce ministerstva zahraničí (MZV) Veronika Kuchyňová Šmigolová nahradí v Izraeli Martina Stropnického. Podle dřívějších informací webu Seznam Zprávy jej další angažmá v zahraniční službě nečeká. Velvyslankyní v Maďarsku se stane Eva Dvořáková, ředitelka odboru států východní Evropy MZV.

Velvyslancem v Kanadě bude dřívější odborný náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa, v Nizozemsku povede zastupitelský úřad René Miko, ředitel odboru OSN a globálních otázek na MZV. V Belgii se stane velvyslancem Jakub Skalník, bývalý ambasador v Bosně a Hercegovině, diplomatickou misi v Bulharsku povede dřívější velvyslanec v Severní Makedonii Miroslav Toman. V Japonsku bude působit Martin Klučar, který byl v minulosti mimo jiné chargé d’affaires v Moskvě.

Někteří velvyslanci se plynule přesunou ze svých aktuálních misí. Například Juraj Koudelka po konci v Saúdské Arábii zavítá do Malajsie. Josef Koutský skončí v Jordánsku a povede zastupitelský úřad ve Spojených arabských emirátech.

Všichni velvyslanci jsou nyní titulovaní jako designovaní, a to do chvíle, než předají pověřovací listiny hlavě přijímacího státu. Tím je jejich akreditace završena.