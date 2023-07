Razantní změna v české diplomacii, končí dva velvyslanci s domluvenými misemi

Tuhý do ledna 2023 zastával post velvyslance na Slovensku, kde ho nahradil tehdejší ředitel hradní diplomacie Rudolf Jindrák. O výměně Tichého za Jindráka rozhodla ještě předchozí vláda Andreje Babiše (ANO), podle médií po dohodě s tehdy nastupujícím kabinetem Petra Fialy (ODS).

Podle webu Aktuálně.cz se Tuhý měl stát novým ambasadorem ve Slovinsku. Měl mít k tomu připravené i všechny potřebné dokumenty včetně souhlasu slovinské strany.

Bývalý policejní prezident však do Lublani nevyrazil a na misi do zahraničí za stávajícího vedení ministerstva se nedostane. „Jeho pracovní poměr skončí k 31. prosinci 2023,“ sdělil mluvčí resortu Daniel Drake.

Čím se nyní Tuhý zabývá, není jasné. „Za prvé to jsou interní věci. Mám ve smlouvě, že bez souhlasu nadřízených se k nim nesmím vyjadřovat. Dalším důvodem je ochrana soukromí,“ vysvětlil pro Aktuálně.cz.

Tuhý ještě jako velvyslanec na Slovensku odcestoval v listopadu 2018 na diplomatickou misi do Slovinska. Tu mu odsouhlasil i Jakub Kulhánek, bývalý ministr zahraničí v demisové vládě Andreje Babiše. Nyní se ale kabinet Petra Fialy rozhodl jeho převzetí české diplomacie v Lublani zamítnout a velvyslancem tam zůstává Juraj Chmiel.

Slovinci přitom ale s přijetím nového českého velvyslance souhlasili. „Řekněme si to na rovinu, je to velmi nezvyklé. Pro přijímací stát to značí, že vysílací stát neví, co chce, nebo že jsou kolem toho spory,“ řekl bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Velvyslancem ve Slovinsku tak nadále zůstává Juraj Chmiel.

S Tuhým odchází i velvyslanec Slamečka

V české diplomacii končí i další velvyslanec a tím je Gustav Slamečka, který od listopadu 2019 působil v Jižní Koreji. Pracovní poměr mu končí ke konci srpna.

Slamečka si stejně jako Tuhý také dohodl novou pozici, měl se stát velvyslancem v Kodani. „S ohledem na předsednictví České republiky v Radě Evropské unie však bylo střídání na postu velvyslance odloženo,“ poznamenal k tomu mluvčí Černínského paláce Drake. V Dánsku nyní zastupuje českou diplomacii Karel Pech.

Kdo bude mít místo Tuhého a Slamečky na starosti slovinskou a dánskou ambasádu jakožto noví velvyslanci, není zcela jasné. Černínský palác přesto potvrdil Slamečkova nástupce v Jižní Koreji a tím má být Ivan Jančárek.

Bývalý ministr dopravy a manažer Slamečka působil do roku 2007 v ABN Amro Bank, poté vedl Státní fond dopravní infrastruktury a od roku 2009 byl v úřednické vládě Jana Fischera ministrem dopravy. Od roku 2011 řídil podnik ČD Cargo odkud o necelý rok později rezignoval po velkém tlaku ze strany odborářů i vedení drah.

Odboráři dlouhodobě Slamečku kritizovali především kvůli tomu, že se za jeho vlády zhoršilo hospodaření firmy. „Udělal tam více škody než užitku,“ tvrdil tehdejší odborový předák železničářů Jaroslav Pejša.