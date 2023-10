Na sklonku října jako na jaře. Padaly teplotní rekordy, místy bylo přes 24 stupňů

Maximální teploty se dnes pohybovaly v širokém rozmezí od 10 °C na západě a severozápadě do 24 °C na jihu a jihovýchodě.

Nejvyšší teplotu 24,1 °C zaznamenala stanice Byňov v Novohradských horách, kde i vlivem fénového efektu teplota kolem 16. hodiny vzrostla v krátké době o 9 stupňů (viz přiložený graf).

Rekordní maximum pro 20. říjen bylo překonáno nebo vyrovnáno téměř na pětině stanic měřících alespoň 30 let. V Jihomoravském kraji padl rekord na všech stanicích. ‍♂️ Rekord pro dnešní den přepsaly i stanice měřící více než 100 let: Přerov 22,8 °C (140 let měření, původní rekord 21,2 °C z roku 1907) a Bystřice pod Hostýnem 21,6 °C (111 let měření, původní rekord 20,7 °C z roku 1959).