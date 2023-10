S deštěm do Česka dorazí oteplení. Na Moravu a Slezsko míří silný vítr

Ve čtvrtek nás čeká hodně oblačnosti, v severní polovině země déšť, který bude na severozápadě a západě částečně přetrvávat až do pátku. Páteční ráno může místy zaskočit mlhou nebo nízkou oblačností s teploty mezi 16 až 21 °C. Od sobotního odpoledne bude před zesíleným větrem platit výstraha na Moravě, ve Slezsku a na horách s teploty kolem 19 °C, na jihovýchodě až 23 °C. V noci na neděli můžeme čekat déšť až do nedělního odpoledne s maximy do 17 °C.