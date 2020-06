Voda po deštích opadá, třetí povodňový stupeň platí už jen na Pardubicku

Přestože v uplynulých 24 hodinách spadlo na severním návětří Jizerských hor a Beskyd dalších 30 – 40 mm srážek, situace na řekách se postupně uklidňuje. Ještě dnes může více pršet na východě území, a to zejména v Beskydech.

⚠️Vlivem tohoto faktoru a také díky nasycení půdy a dotoku by zde ještě mohly toky stoupat, ale nejspíše jen slabě. Jinak nás čeká zejména v západní polovině území vcelku slunečný den a teplý den.



➡️mapky: dnešní maxima, slun. svit v hodinách a srážky za 12 h (do 20 SELČ)