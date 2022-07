Jsme spřízněni volbou svobody, řekl Zeman před koncertem k předsednictví

„Hudbu jsme vybrali záměrně. Hudbě rozumíme všichni bez ohledu na jazyky, kterými mluvíme a hudba je také krásná v tom, jak je pestrá, jak je různorodá, a podobně různorodé jsou i národy, které tvoří Evropskou unii,“ řekl na úvod premiér Petr Fiala.

V pražském Rudolfinu, kde za první republiky zasedala Poslanecká sněmovna, bude mít během koncertu pražské filharmonie světovou premiéru i autorská skladba klavíristy Tomáše Kača připravená speciálně pro české předsednictví Silnější než včera (Stronger than Yesterday).

„Silnější než včera musí být za půl roku nejen Česká republika, ale i Evropa, to je náš společný úkol,“ dodal Fiala. „Předsednictví je příležitost uvědomit si, že nejsme malý a nevýznamný národ, o jehož budoucnosti se rozhoduje jinde,“ prohlásil premiér.

Na programu pátečního večera jsou díla českých autorů, jak hudba z pera Antonína Dvořáka, tak i díla soudobých hudebníků, například kompozice Zrození od dirigenta Jana Kučery. Zazní také hymny České republiky a Evropské unie. Dramaturgie propojuje klasickou hudbu s hudbou populární, jazzovou a také s českým folklorem. Koncert symbolicky uzavře orchestrální provedení skladby Modlitby pro Martu známé v podání Marty Kubišové.

Prezident Miloš Zeman zdůraznil aspekt svobody. „Vzpomněl jsem si na román Johanna Wolfganga Goetha, Spříznění volbou a uvědomil jsem si, že to je skvělý název pro Evropskou unii. Státy jsou spojeny volbou svobody, některé měly to štěstí, že jí dosáhly už zhruba před osmdesáti lety, my asi před třiceti lety. Svoboda není samozřejmá a je neustále ohrožována,“ řekl před zahájením koncertu Zeman.

Nyní je podle prezidenta ohrožována nejen válkou na Ukrajině, ale také „netolerantním a nenávistným kvazi politickým náboženstvím či ideologií, fanatismem nejrůznějších druhů, naivní, ale o to nebezpečnější utopií“. Na závěr projevu Zeman popřál, aby Česko odvedlo v čele národů spřízněných volbou svobody dobrou práci.

Česká republika začala 1. července na šest měsíců předsedat Radě EU, štafetu převzalo od Francie. K této příležitosti jsou připraveny i další hudební akce. Například koncert České filharmonie u příležitosti českého předsednictví se uskuteční 2. září na plovoucí scéně u Slovanského ostrova v Praze. Uskuteční se i Koncert pro Evropu a pražský symfonický orchestr zahájí sezonu v Obecním domě koncerty k českému předsednictví, nabídne Devátou symfonii s Ódou na radost Ludwiga van Beethovena.