Petra Fialu mám rád, ale moc jim to nejde, říká prezident Miloš Zeman

Vládní koalici zasáhl korupční skandál, kvůli němuž odstupuje ministr školství Petr Gazdík. Ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN však ministrem zůstává, přestože do jeho kompetencí spadají policejní složky a týden před zatýkáním oznámil reorganizaci NCOZ, policejního útvaru, který vyšetřuje údajnou korupci v kauze Hlubuček a spol. Je to podle vás správné a měl by Rakušan ve funkci zůstat?

Jsou dvě funkce pana Rakušana. Funkce předsedy STAN a funkce ministra vnitra. Pokud jde o funkci předsedy STAN, nejsem členem tohoto hnutí, a proto nemám právo, abych něco požadoval. Jako pozorovatel mám ale pocit, že jestliže předseda jakékoli strany nebo hnutí hledí na šest skandálů za sebou a prakticky nic proti nim nedělá – a dokonce se tváří, že o nich nevěděl – není to dobrý předseda. Pokud jde o pana Rakušana jako ministra vnitra, tam bych chtěl naopak ocenit jeho práci při řešení krize ukrajinských běženců. Tam si vedl velmi dobře. Kromě toho bych trochu cynicky dodal, že kdyby hnutí STAN opustilo vládu – jak žádá opozice – stala by se vláda menšinovou a byla by svržena při nejbližším hlasování o důvěře. K předchozímu bodu – to je předseda STAN – bych snad ještě dodal, že nejsou lidi. A když chcete navrhnout někoho jiného místo pana Rakušana, žádnou výraznou osobnost tam nevidím.

Zatímco válka na Ukrajině může do roka skončit, tak největším nepřítelem ekonomické, a tedy i politické a sociální stability je Zelený úděl.