Česko stáhne velvyslance z Běloruska, je to akt solidarity, míní Petříček

Povolání velvyslance ke konzultacím je diplomatický krok, který ukazuje na zhoršené vztahy mezi zeměmi. Jednotlivé státy tím dávají najevo silný nesouhlas s počínáním druhé strany.

„Uvažovali jsme nad tím, jak vyjádřit solidaritu Polsku a Litvě vzhledem ke krokům, které proti nim podniklo Bělorusko. Proto se Ministerstvo zahraničních věcí rozhodlo povolat velvyslance Pernického do ústředí na konzultace, a to ještě tento týden. Konzultace by měly trvat cca jeden týden,“ sdělil redakci iDNES.cz Petříček

Bělorusko vyzvalo Polsko a Litvu k dočasnému stažení jejich velvyslanců a k omezení diplomatické přítomnosti v zemi.

Polsko a Litva patří k nejostřejším kritikům běloruského režimu a zasazovaly se o to, aby Evropská unie uvalila sankce za falšování voleb a porušování lidských práv i na Alexandra Lukašenka.

Jeho oficiálně úřady vyhlášené a opozicí současně zpochybněné vítězství v prezidentských volbách z 9. srpna vedlo v Bělorusku k nebývalé vlně protestů. Evropská unie Lukašenkovo volební vítězství neuznala.

Bělorusko minulý týden odvolalo ke konzultacím své velvyslance z Polska a Litvy a obě země obvinilo z vměšování do vnitřních záležitostí, neboť poskytují útočiště představitelům běloruské opozice.

Minsk zároveň Polsko a Litvu vyzval, aby také odvolaly své diplomaty. Tento krok zpočátku obě země odmítly, v pondělí však litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius oznámil, že Varšava a Vilnius ve snaze snížit napětí své velvyslance dočasně stahují.

Agentura Reuters ve středu uvedla, že ke stejný krok jako Česko učinily jako gesto solidarity s Polskem a Litvou i Estonsko, Lotyšsko a Německo, které tento půlrok předsedá Evropské unii.