KOMENTÁŘ: Zvláštní rok, kdy přestala platit pravidla nejen na silnici

Při automobilových haváriích za letošní prázdniny zahynulo 98 lidí, což je nejméně, co paměť sahá. To se tedy divím. Protože podle toho, co na silnicích pozoruji, bych spíše očekával, že kolem hlavních tahů budou bagry hloubit hromadné hroby, u kterých budou připravené kontejnery s tunami nehašeného vápna, píše ve svém komentáři editor MF DNES Bohumil Špaček.