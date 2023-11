KOMENTÁŘ: Spasitelé z Pražského hradu. Jak se měnila role prezidenta

V rámci svých pravomocí prezident během státních svátků oceňuje vyznamenáními osobnosti, pronáší projevy, klade věnce... Zkrátka je vidět. Pro Petra Pavla to byla letos dvojí premiéra. A v té souvislosti opět lze uvažovat, spekulovat i radit, jak by měl český prezident správně plnit své pravomoci a jestli jsou dostačující. Co od něj občané v přímé volbě vlastně čekají? A nejsou ta očekávání příliš velká?

V dnešní rychlé a mediální době je výkon prezidentských pravomocí z velké části záležitostí týmovou. Hlava státu je proto čím dál více vnímaná i podle mediálního obrazu svých spolupracovníků.