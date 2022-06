Policie odložila takzvanou reklamní větev kauzy Čapí hnízdo

„Po provedeném přezkumu (státním zástupcem), budou-li mít závěry policejního orgánu dostatečného podkladu v nashromážděných důkazech, usnesení o odložení věci akceptuje,“ uvedl mluvčí státního zastupitelství Aleš Cimbala.

V opačném případě usnesení o odložení věci zruší. Přezkum bude podle Cimbaly trvat nejméně měsíc. „Do doby skončení přezkumu věci ze strany dozorového státního zástupce není možné k věci podat žádné další bližší informace,“ uvedl Cimbala.

Kriminalisté se v případu podle dřívějších informací serveru iROZHLAS.cz zabývají podezřením, že suma 272 milionů korun v letech 2010 až 2013 ve skutečnosti nešla na reklamu, ale pomáhala Čapímu hnízdu splácet úvěr a společnosti Agrofert snížit si daně, ten patří do svěřenských fondů předsedy ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše.

Podezřením na daňový únik se kriminalisté začali zabývat při vyšetřování možného dotačního podvodu, ze kterého jsou nyní obžalováni Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová).

V dotační větvi kauzy je podstatou případu to, že Čapí hnízdo původně patřilo Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se však přeměnilo na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získalo padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu nemělo nárok. Akcie údajně vlastnily Babišovy děti a partnerka. Společnost se po několika letech pod Agrofert vrátila. Babiš holding v roce 2017 vložil do svěřenských fondů.

Obžalobou v kauze dotace na stavbu areálu Čapího hnízda se začne pražský městský soud zabývat v září. Státní zástupce viní Babiše a Nagyovou z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie, podle trestního zákoníku jim hrozí až desetileté vězení. Žalobce pro ně navrhuje podmínku a peněžité tresty. Oba obžalovaní vinu v minulosti odmítli.