ANO na Vysočině chce do Senátu Nagyovou obžalovanou v kauze Čapí hnízdo

O kandidatuře Nagyové ještě musí rozhodnout předsednictvo hnutí. Krajský sněm nyní rozhodl jednomyslně. „Je to samozřejmě zatím jen návrh, my to postupujeme předsednictvu,“ řekl Martin Kukla, krajský šéf ANO. Definitivně by podle něj mělo být rozhodnuto do konce června.

„Nesmírně si této nominace vážím. Zvlášť proto, že ji navrhli a rozhodovali o ní lidé, kteří znají jak celou kauzu Čapího hnízda, tak i mě osobně, moji práci a mé názory,“ uvedla Nagyová.

Na začátku kauzy podle svých slov považovala za správné stáhnout se do vyřešení celého případu z politiky. „A to přes mé přesvědčení, že vše, co jsem dělala, bylo v souladu s tehdy platnými pravidly. Už víc než pět let ale mně a mým blízkým tato kauza velmi výrazně zasahuje do pracovního i osobního života a konec je přitom bohužel stále v nedohlednu. To je důvodem, proč jsem se nakonec rozhodla přijmout nabídku kandidovat do Senátu,“ dodala.

V podzimních volbách na Jihlavsku chce letos obhajovat vítězství Miloš Vystrčil (ODS), předseda Senátu. Ke kandidatuře Nagyové se nechtěl vyjádřit.

Podle sociologa Daniela Hanzla, který dlouhodobě sleduje politické dění na Vysočině, by v politice obžalovaní lidé obecně kandidovat neměli. „Když vezmeme morální rozměr, tak takoví lidé by se měli sebrat a odejít z politiky až do vyřešení celé kauzy. Pak se můžou vrátit, ať kauza dopadne jakkoli,“ uvedl.

ANO je podle něj ale řízeno tvrdou rukou Andreje Babiše a členové se nakonec přizpůsobí tomu, jak on rozhodne. „Když on řekne, že ona bude kandidovat, tak to tak bude a členové se tomu přizpůsobí,“ dodal Hanzl.