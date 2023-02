Kdo vydělá na BVP pro armádu? České firmy by mohly ostrouhat

V současnosti existuje podle informací redakce několik verzí, jak by mohlo vypsání zakázky vypadat.

Podle materiálu, který má redakce iDNES.cz k dispozici, je způsob výpočtu, resp. mechanismus stanovení hodnoty transakce, výhodný pro státní podnik VOP. Ten sehraje v celé zakázce roli systémového integrátora. Díky tomu dojde k naplnění klauzule o 40procentní účastni českých firem, aniž by reálně muselo ke skutečnému zapojení tuzemského obranného sektoru dojít.

Samotné ministerstvo tuto informaci komentovat nechce. „S ohledem na probíhající vyjednávání nebudeme sdělovat k této zakázce žádné podrobnosti a o detailech budeme jako první informovat Vládu ČR,“ napsala iDNES.cz mluvčí resortu Klára Krištofíková. Podle informací redakce je systém výpočtu předmětem ostrých debat i na samotném ministerstvu.

V původním zadání zakázky z roku 2019 se vysloveně uvádí, že „Vojenský opravárenský podnik CZ, státní podnik, zaručí zapojení českých firem. Servis bude zajištěn okamžitě, jakmile bude potřeba. Podnik zároveň dovede vozidla i patřičně modernizovat podle budoucích požadavků armády. Má na to potřebné zaměstnance i technologie. Je to státní podnik ministerstva obrany. Jeho základní úkolem je chránit naše bezpečnostní zájmy.“

Jenže jak přesně bude toto vypadat, není jasné.

Ministerstvo tvrdí, že tyto informace byly sděleny v rámci tzv. Výzvy k podání vládní nabídky („RfGP“) vládě Švédského království, která je v současné době společně se společností BAE Hägglunds, jediným relevantním příjemcem těchto informací.

„Požadované informace mají obchodní povahu a jejich zveřejnění by mohlo nepříznivě ovlivnit kvalitu podané nabídky, jakož i ochranu podstatných bezpečnostních zájmů ČR. V každém případě postupuje MO v souladu s platnou evropskou legislativou - smlouvou o fungování evropské unie a zejména pak se směrnicí 2009/81/ES,“ uvádí resort.

27. května 2021

Generál v záloze a bývalý náčelník Generálního štábu AČR Jiří Šedivý podotýká, že podpora státních podniků může být provedena jen podle toho jak zní vysvětlení Evropského soudního dvora.

„Parametry jsou jasně definovány a měly by být respektovány i v tomto případě. Do jaké míry je podpora VOP CZ připravena v duchu závěrů EU příslušných orgánů, je povinností vysvětlit MO. Pokud budou respektovány, pak by tato podpora byla možná,“ říká Šedivý.

Podle informací redakce by celkový výpočet mohl vypadat následovně:

MOŽNÝ VÝPOČET STÁTNÍ ZAKÁZKY Mechanismus stanovení hodnoty transakce, která má formu přímé zahraniční investice, podle tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb, je stanoven vzorcem Z = X - Y, kde Z je dosažená hodnota transakce v daném roce a X je výkaz zisku a ztráty smluvního partnera ke konci roku. Y, které se od hodnoty odečítá, je součtem souhrnu spotřeby materiálu, souhrnu spotřeby nakupovaných služeb a souhrnu spotřeby nakupovaných energií. Zjednodušeně řečeno jde tedy o důsledné očištění zisku/ztráty smluvního partnera na vlastní přidanou hodnotu. Má-li smluvní partner českého subdodavatele, objeví se jeho podíl v rámci jeho zisku; zahraniční vstupy ale do českého podílu podle tohoto vzorce proniknout nemohou. Jenže zmíněný mechanismus má dvě podoby, z nichž ta druhá platí pro stanovení hodnoty státního podniku, v případě zakázky na BVP tedy pro VOP CZ. A v případě VOP CZ zní vzorec pro výpočet hodnoty transakce Z = X + I - R, kde I jsou investice státního podniku nezbytné k transferu technologie pro zabezpečení výroby a poskytování služeb a R je souhrn spotřeby nakupovaných energií. Zcela vypadává odečtení souhrnu spotřeby materiálu a souhrnu spotřeby nakupovaných služeb.

Touto cestou se pak do českého podílu na zakázce může promítnout zahraniční vstup, a z VOP CZ se tím stává „průtokový ohřívač“.

Jestliže tedy soukromá společnost nakoupí ve Švédsku konkrétní systémy, například zbraňové, a osadí jimi v České republice vyrobenou bojovou věž, hodnota švédských zbraní bude od hodnoty transakce odečtena a nebude započtena do podílu českého obranného průmyslu, což je logické a správné.

Ovšem pokud stejný krok učiní státní podnik, v zahraničí pořízený materiál ani služby odečítat nebude, a naopak si přičte náklady nezbytné pro to, aby se naučil věž kompletovat.

Nadto, pokud ze Švédska přiveze prakticky hotovou bojovou věž, na které provede finální kosmetické úpravy, a jako celek to pak prodá ministerstvu obrany, celá hodnota věže se stane součástí českého podílu na zakázce. A ten v takovém případě rozhodně nebude naplněn „prací českých rukou“, ale účetní operací.

Státní podnik VOP navíc není v dobré kondici. Od roku 2014 vygeneroval kumulovanou ztrátu 526 milionů korun a odlivem zaměstnanců přišel i o část svých kapacit. Není tak zcela jasné, zdali by podnik takovou zakázku vůbec utáhl.

„MO ČR by mělo být schopné před tak velkým projektem firmu ozdravit tak, aby se nestala nejslabším článkem celého projektu. Pokud by VOP svoji roli nezvládl, v důsledku by to projekt nejenom zdražilo, ale mohlo by i celý projekt ohrozit,“ napsal redakci generál Šedivý.