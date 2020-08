Strašně jsem se mýlila, omluvila se hasičům svědkyně požáru z Bohumína

„Hasiči přijeli a dobrou půlhodinu se nic nedělo. Roztahovali hadice, žebřík se jim nepodařilo... a z druhé strany začali lidé vyskakovat. Lidé křičeli, ať neskáčou, ale oni už hořeli. Až pátý člověk spadl, a oni teprve rozdělali plachtu,“ řekla svědkyně neštěstí Karin Šipková CNN Prima News.

Nyní se za svou výpověď omluvila jak v České televizi, tak na svém facebookovém účtě.

Svou mýlku si prý uvědomila po zhlédnutí jednoho z videí z místa neštěstí. Strašně jsem se zmýlila, vnímala jsem realitu jinak, než byla, napsala do příspěvku. „Díky vašemu rychlému zásahu to nedopadlo hůře,“ píše.

Na Facebooku se jí dostává jak pochvalných reakcí, tak i drsné kritiky. Lidé ji obviňují, že svou neuvážeností odstartovala vlnu obvinění, nebo že její omluva není upřímná. Někdo je však rád, že dokázala veřejně uznat chybu.

Karin Šipková Chtěla bych se OMLUVIT všem hasičům kteří zasahovali v našem domě .Po shlédnutí jednoho videa jsem si uvědomila že jsem se strašně zmýlila a svou chybu přiznávám .Mrzí mě že jsem se nechala strhnout emocemi ve vypjaté a traumatizující situaci a realitu jsem vnímala jinak než byla.Hasičiský zásah byl profesionální a díky vašemu rychlemu zásahu to nedopadlo hůře.Prijměte ještě jednou mou VELKOU OMLUVU...Veřejná omluva bude i dnes na ČT.Máte velmi těžkou nezáviděníhodnou práci 119 177

Bezprostředně po zásahu se i od jiných lidí na sociálních sítích a v médiích objevila kritika postupu hasičů, obdobně hovořili i někteří svědci události a mnozí hasičský zásah hodnotili u postiženého panelového domu i v neděli.

„Musím zásadně odmítnout veškeré spekulace spočívající v tom, že hasiči přijeli pozdě,“ reagoval ředitel moravskoslezských hasičů Vladimír Vlček v neděli.

Podle něj ze zákona měly být na místě dvě jednotky do deseti minut a další jedna jednotka do 15 minut. Dvě jednotky hasičů přitom na místo dorazily do pěti minut a zasahovaly, uvedl. Za hasiče se postavil i ministr vnitra Jan Hamáček, který na Twitteru dojezdové časy potvrdil.