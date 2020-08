Žhář z Bohumína si přinesl benzin z pumpy. Tvrdí, že se pak chtěl zabít

Muž měl s bývalou manželkou a zbytkem rodiny spory, rozhodl se proto pro šílený čin.

„Sdělil, že zajel na čerpací stanici a tam natankoval benzin. Kolik ho bylo, to je předmětem dalšího vyšetřování,“ sdělil dozorující státní zástupce Michal Król.

Potvrdil také, že muž věděl o konání oslavy v bytě, takže mu bylo jasné, že v něm bude více lidí než obvykle.

Pak mstitel dojel k domu, vyjel do jedenáctého poschodí a další dění popsal ještě před zahájením trestního řízení. „Podle toho mu někdo otevřel, aniž se podíval, kdo je za dveřmi. Část hořlaviny vylil do bytu, ale pak se už dál nedostal, tak polil dveře a zapálil, přitom se částečně sám popálil,“ uvedl státní zástupce.

Současně odmítl, že by muž dveře uzamkl a nechal v zámku klíče, jak tvrdí někteří lidé. „O tom nemám žádné informace,“ konstatoval žalobce.



Pak žhář před domem sledoval další události a podle přihlížejícím přiznával a snad se i chlubil tím, že byt zapálil on. Kriminalistům řekl, že pak chtěl spáchat sebevraždu. „Tvrdil, že zvažoval nasednout do auta a do něčeho narazit. I proto jsme navrhovali vazbu, protože tím mohl ohrozit někoho dalšího,“ vypověděl Król.

Při výslechu podezřelý také sdělil, že svého počínání lituje, nikoho nechtěl zabít, rodinu mínil jen postrašit. „To jsou ale obvyklá vyjádření,“ poznamenal žalobce.

Obviněnému přitěžuje také to, že z minulosti má už čtyři záznamy. „Nejde sice o nic více závažného, má tam myslím nebezpečné vyhrožování, ale už to nasvědčuje tomu, že dotyčný by mohl mít sklony k agresi,“ přiblížil státní zástupce.

Podle neoficiálních informací bylo v době oslavy v bytě patnáct lidí a čtyři se zachránili. V době útoku údajně kouřili na balkoně a na poslední chvíli se zachránili tím, že přelezli na balkon vedlejšího bytu.

„U dvou pacientů, kteří jsou umístěni na jednotce intenzivní péče se zdravotní stav mírně zlepšil. Jsou stabilizovaní, byť stále ve vážném stavu,“ uvedla mluvčí ostravské fakultní nemocnice Petra Petlachová. Jeden zůstává napojen na plicní ventilaci. Na běžném oddělení jsou další dva zranění. „Jeden z nich bude dnes s největší pravděpodobností propuštěn,“ doplnila.

Česká televize dnes uvedla, že oba vážně popálení lidé byli v době požáru v koupelně bytu.