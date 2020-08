Nepřijeli jsme pozdě, zasahovalo se uvnitř, hájí ředitel hasiče z Bohumína

Bezprostředně po zásahu se na sociálních sítích a v médiích objevila kritika postupu hasičů, obdobně hovořili i někteří svědci události a lidé hasičský zásah hodnotili u postiženého panelového domu i dnes.

„Musím zásadně odmítnout veškeré spekulace spočívající v tom, že hasiči přijeli pozdě,“ uvedl Vlček.

Podle něj ze zákona měly být na místě dvě jednotky do deseti minut a další jedna jednotka do 15 minut. Dvě jednotky hasičů přitom na místo dorazily do pěti minut a zasahovaly, uvedl.

Vlček řekl, že pohled diváka je vždycky odlišný. „Primárně na takových výškových objektech se jednoznačně zasahuje vnitřní zásahovou cestou, takže není možné tvrdit, že hasiči tady stáli a nevěděli, co mají dělat,“ zdůraznil Vlček.

Na místě se našly stopy hořlavé látky. Podle Vlčka je nemožné, aby zdolání takového požáru bylo vyřešeno v řádu minut. Je přesvědčen o tom, že hasiči udělali vše pro to, aby obyvatele domu zachránili.

Ryba: Všichni prokázali velkou míru odvahy

Sám požádal celorepublikového řeitele hasičů Drahoslava Rybu, aby činnost hasičů zhodnotila speciální komice. „Považuji to za zcela korektní a běžné, ať vyloučímě jakékoliv spekupace. Situace zvenčí opravdu může vypadat zcela jinak než zevnitř,“ konstatoval Vlček.

Podle šéfa tuzemských hasičů Ryby se jedná o požár s tak tragickými následky, jaký Česká republika nepamatuje. „Chtěl bych touto cestou poděkovat všem hasičům, kteří a místě zasahovali. Bylo to pro ně obrovsky náročné jak fyzicky, tak psychicky. Nestáli totiž před běžným nepřítelem, požárem, na který jsou vycvičení, ale zřejmě před trestným činem, úmyslným zapálením, situací, na kterou nestačily běžné postupy. Všichni prokázali velkou míru osobní odvahy. Jsem přesvědčen, ze jste svoji práci odvedli naprosto profesionálně,“ uvedl Ryba.

Potvrdil zároveň, že se rozhodl vytvořit komisi generálního ředitele, která vyšetří postup hasičů na místě události.



Podporu hasičům vyjádřila i místopředsedkyně vlády Alena Schillerová (ANO), která přijela na místo neštěstí. „Byla jsem nahoře, viděla jsem ten neskutečný kus práce a patří se poděkovat hasičskému záchrannému sboru, patří se poděkovat policii,“ řekla.

Požár vypukl v Nerudově ulici v části Nový Bohumín krátce před 18:00, konkrétně v 11. patře. Šest lidí, včetně tří dětí, zemřelo v bytě. Dalších pět lidí poté, kdy se snažili před ohněm uchránit skokem z domu. Během požáru bylo deset lidí zraněno, včetně dvou hasičů a policisty. V nemocnicích zůstávalo dnes dopoledne pět lidí.

Podle zjištění MF DNES a iDNES.cz byl příčinou problémy ve vztahu, údajným žhářem je muž, který se chtěl pomstít své bývalé partnerce (podrobněji zde).