Štěnici odhalí termokamera i šroubovák. Kontrola Hradu je na týden, míní expert

Při bezpečnostní kontrole technici rozebírají vše, co se dá. Štěnice odhalí termokamery, šroubovák i UV lampa, řekl pro iDNES.cz specialista na zabezpečenou telefonní komunikaci Jiří Schmidt. Ten je majitelem firmy Probin, která se zabývá hledáním odposlechů. „Kdyby se na Hradě prohlíželo 500 metrů, trvalo by to našim dvěma technikům padesát hodin, což je jeden pracovní týden,“ uvedl Schmidt.