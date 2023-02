Nevím, o jaké šedivé zóně Pavel hovořil. Místo na Hradě by bylo, řekl Mynář

Z týmu Petra Pavla před několika dny také zaznělo, že prezidentova kancelář ztratila jakoukoliv sebereflexi, pokud jde o transparentnost výkonu vysokého státního úřadu, v rozsáhlé míře prováděli vlastní aktivity často v šedé zóně ne-li za hranou. Nově zvolený prezident to uvedl v rozhovoru pro časopis Reflex.

„Je to pro mě docela zarážející, protože nevím, o jaké šedé zóně pan prezident mluvil. Podle mě je důležité vycházet z jisté faktografie a důkazů. To znamená, že pokud by se něco takového tady skutečně dělo, věřím, že minimálně já, plus další lidé, kteří jsou kompetentní, by už dávno byli orgány činnými v trestním řízení popotahováni, obžalováni a předvolání k výslechu,“ řekl Mynář.

„Vzhledem k tomu, že k ničemu takovému za 10 let nedošlo, tak předpokládám, že informace, které má pan Pavel, se zakládají spíše na informacích z médií než na nějaké reálii,“ dodal.

Možnost komentovat optimistický přístup současného kancléře si však nenechala ujít poslankyně a bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová (ODS), dle které by si od Mynáře nikdo neměl nechávat radit. „Vždy porušil všechna protokolární pravidla a z vrcholných událostí udělal Matějskou pouť,“ nešetřila kritikou Němcová.

Čeká se, kdo se ozve dřív?

„Pokud by pan prezident Pavel chtěl pro svůj tým využívat některých prostor, které bychom určitě na Pražském hradě našli, věřím, že pan Zeman mu vyjde vstříc. Zatím však tento požadavek vznesen nebyl,“ řekl Mynář. Vyjádření následuje jen den poté, co Pavel zahájil činnost v prostorách Hrzánského paláce, kde mu kanceláře dočasně poskytl Úřad vlády.

K tomu se vyjádřila také Markéta Řeháková manažerka komunikace týmu Petra Pavla a budoucí mluvčí nového prezidenta. „Nás v této otázce nikdo z Hradu zatím nekontaktoval, proto jsme využili možnosti dočasně sídlit v Hrzánském paláci, který je dostatečně reprezentativní pro účely schůzek s nejvyššími ústavními představiteli i zahraničními médii,“ uvedla.

Mynář komentoval také středeční schůzku s příští kancléřkou prezidenta Janou Vohralíkovou. Ta ho požádala o informace o organizační struktuře Kanceláře prezidenta republiky. Dále si řekla o seznam personálií, organizační řád nebo seznam kontrol. Mynář souhlasil, že dokumenty připraví. Současný kancléř bude navíc také kontaktní osobou pro inauguraci Petra Pavla.

„Shodli jsme se úplně na všem a řekl bych, že nejen s paní Vohralíkovou. Spolu s ní přišel na schůzku také vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny pan Plíšek. Shodli jsme se na tom, jakým způsobem postupovat, co připraví naše kancelář, čím budeme součinní a co naopak udělá Poslanecká sněmovna a jak v tom bude zainteresován nový tým pana Pavla,“ vysvětlil Mynář.

Co se týče pracovního nasazení, prý se pro něj až do inaugurace nového prezidenta nic nemění. „Budeme pracovat tak, jako doposud. Pro nás se každodenní pracovní režim vůbec nemění a měnit nebude. Budeme jen aktivnější v tom, co společně dohodneme s paní Vohralíkovou. Budeme se snažit jí vyjít maximálně vstříc. Ať už to budou věci spojené s inaugurací, nebo předáváním úřadu,“ sdělil stávají kancléř s tím, že další jednání se uskuteční v pondělí 13. února.

Zeman rád přivítá Pavla, míní Mynář

Mynář v rozhovoru komentoval také možnou schůzku, která by měla proběhnout mezi stávajícím prezidentem Milošem Zemanem a jeho nástupcem. Zeman i Pavel přitom již dříve avizovali, že první krok očekávají od toho druhého. „Myslím si, že tu rukavici poprvé zvedl pan Zeman, který řekl, že rád přivítá pana Pavla. Teď je míček, jak se říká ve sportovní hantýrce, na jejich straně,“ uvedl Mynář.

Pavel již dříve sdělil novinářům, že chce Zemana na schůzce mimo jiné požádat, aby do konce svého funkčního období nečinil žádná zásadní rozhodnutí. Narážel přitom na Zemanovy úvahy jmenovat s předstihem nového předsedu Ústavního soudu.