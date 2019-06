Už je líp, tvrdí Babiš. Jestli ano, můžete hned odejít, opáčil šéf ODS Fiala

„Jestli už je líp, pane premiére, tak to je úkol splněn a můžete hned odejít! A motýle budou zase motýli, a svět bude zase v pořádku,“ napsal na Twitteru Fiala.

Premiér Babiš se opřel o výsledky květnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Více než polovina Čechů považuje podle něj životní úroveň své domácnosti za dobrou. A téměř polovina lidí hodnotí kladně i ekonomickou situaci v Česku.

„Čau lidi, teď hodně lidí naštvu. Chystá se největší demonstrace od listopadu, no a najednou přichází zpráva Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Která říká… no, já se skoro stydím to říct. Říká, že je líp. Ano, už JE líp. Tak, jak jsme slibovali, že ANO, BUDE LÍP, tak už JE LÍP. Máme to na papíře,“ napsal Babiš na Facebooku.

Zmínkou o největší demonstraci od listopadu naráží na nedělní protest, který na pražskou Letnou svolala iniciativa Milion chvilek pro demokracii. Ta požaduje Babišovu rezignaci. Svolavatelé akce mají ambici přivést na Letnou alespoň čtvrt milionu lidí, čímž by se demonstrace stala největším protestem od pádu komunistického režimu po 17. listopadu 1989.



Fiala, který zareagoval na Babišův facebookový post, přitom minulý týden oznámil, že se jeho ODS pokusí o hlasování o nedůvěře vládě, i když si je vědom rozložení sil ve Sněmovně. „Většina v Poslanecké sněmovně je zřejmá, počítat umíme. Přesto přistoupíme k jednání s dalšími stranami o vyvolání hlasování o nedůvěře. I morálně politické gesto má za této nenormální situace smysl,“ uvedl Fiala.