Lídři opozičních stran budou ladit postup před hlasováním o nedůvěře vládě

„Většina v Poslanecké sněmovně je zřejmá, počítat umíme. Přesto přistoupíme k jednání s dalšími stranami o vyvolání hlasování o nedůvěře. I morálně politické gesto má za této nenormální situace smysl,“ uvedl šéf ODS Petr Fiala.

Jako první začali hovořit o hlasování o nedůvěře vládě Piráti a to vzápětí poté, co do České republiky dorazil předběžný audit Evropské komise, podle nějž je Babiš stále ve střetu zájmů, i když svůj holding Agrofert převedl v únoru 2017 do dvou svěřenských fondů. Podle auditorů by tak Agrofert měl vracet stamiliony korun, které čerpal na dotacích z evropských fondů.



„Za stávající situace je zřejmé, že i vzhledem k veřejnosti, k tomu, že vláda ani Parlament neřeší problémy této země, jako jsou exekuce, skutečné dofinancování sociálních služeb, stavební zákon, výstavba infrastruktury, potřebné změny ve školství včetně platů, ale věnují se problémům vlády a pana premiéra, je na místě, aby každý poslanec jasně sdělil, zda tato vláda, respektive s tímto premiérem, má jeho důvěru,“ uvedl v pondělí pro ČTK předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

Sociální demokracie, která je s hnutím ANO v koalici, v pondělí pohrozila rozpadem koalice v případě, že Babišovo hnutí pomůže zvolit do Rady ČTK Michala Semína, kandidáta SPD Tomia Okamury. Podle Babiše poslanci hnutí ANO Semína volit nebudou.



Politici ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN uvedli, že chtějí před vyvoláním hlasování osobně jednat s předsedy ČSSD a SPD, aby znali limity jejich spolupráce s ANO.