STALO SE DNES: Babiš zaskočil partnery v NATO. Pavel proškrtal program

Evropská média zaskočilo tvrzení kandidáta na českého prezidenta Andreje Babiše, že by v případě útoku na Polsko nebo pobaltské země české vojáky na pomoc určitě neposlal. V reakci na výroky bývalého premiéra v nedělní televizní debatě s jeho konkurentem Petrem Pavlem se v Polsku pozastavují nad tím, zda Babiš zapomněl na české závazky plynoucí z členství v NATO. Ministři zahraničí pobaltských států Babišova slova odsoudili.

Kandidát na prezidenta Petr Pavel kvůli nemoci zrušil svůj pondělní program a nejede na setkání s příznivci v Kolíně. Pavel to oznámil po televizní debatě v neděli večer, nejisté jsou i jeho aktivity v úterý. Druhý kandidát na Hrad Andrej Babiš zamířil do Brna na moravskou zabijačku.

Ukrajinský generální štáb v pondělí nepřímo potvrdil, že ruské jednotky již zpola obklíčily Bachmut. Město se nachází na severu Doněcké oblasti a je již několik měsíců dějištěm prudkých bojů. Ve svém ruskojazyčném vydání o tom informoval server BBC News.

Problémy s financováním exkluzivních staveb v evropských metropolích naznačují, že by Evropu mohl na realitním trhu čekat dramatický zvrat. Podle agentury Bloomberg by mohly potíže být nejzávažnější v novodobé historii, kvůli nové regulaci a změnám na trhu by však propad nemusel trvat moc dlouho.

Ve věku nedožitých 56 let zemřel po krátké nemoci Petr Hošek, zakladatel a hlavní tvář legendární pražské punkové kapely Plexis. Zpěvák, baskytarista a textař strávil se svou kapelou bezmála čtyřicet let. Zprávu pro ČTK potvrdil hudební archivář Petr Hrabalik.