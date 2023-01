To je spojenectví? Babiš Poláky zaskočil. Pamatují si i jeho kritiku potravin

Babiš v neděli odpovídal na otázku, zda by Česko mělo splnit své závazky a poslat v případě napadení Polska do této země například vojáky. „Ne, určitě ne. Myslím si, že je potřeba mluvit o míru,“ řekl. Dodal, že chce mír a ne válku a že by „v žádném případě neposílal naše děti a děti našich žen do války“.

Tato slova citují polská média. „Překvapivá slova kandidáta na českého prezidenta“, nadepsal zprávu o nedělní debatě portál Polského rozhlasu. Uvádí také, že Babišův protikandidát, bývalý šéf Vojenského výboru NATO Petr Pavel vysvětlil, že na základě pátého článku Severoatlantické smlouvy by bylo povinností Česka podílet se na obraně spojence.

Připomněl, že pokud je Česko členem takové organizace, nevyužívá jenom kolektivní obrany, ale také přispívá. „Společný postup v případě útoku na jinou zemi je naší povinností,“ připomněl polský rozhlas Pavlova slova.

„Babiš se dostává u Poláků do nemilosti“

„A co spojenecké povinnosti vyplývající z členství v NATO?,“ pozastavuje se nad Babišovým prohlášením konzervativní server niezaležna.pl. „Babiš se znovu dostává u Poláků do nemilosti,“ napsal portál businessinsider.pl a Babiše označil za „osobnost plnou kontroverzí“. Připomněl také, že v minulosti se tento politik vyjádřil vulgárně o polských potravinách.

„Chápu, že nemá rád Polsko a Poláky, což mnohokrát veřejně potvrdil slovem i skutkem. Co mu ale udělali Litevci, Lotyši a Estonci? To mu na poslední chvíli povolují nervy?“ komentoval Babišova slova na Twitteru zpravodaj polské veřejnoprávní televize Tomáš David Jedruchow.

„Součástí ostré debaty plné obviňování a lží byla otázka ohledně reakce na potenciální útok na Polsko či Pobaltí. Babiš prohlásil, že by českou armádu na pomoc Polsku neposlal,“ napsal polský portál Onet.pl s odkazem na to, jak se expremiér v nedělní debatě projevoval.

Bývalý premiér rozhněval také spojence v pobaltských státech. Litevský server LRT dal Babišova slova „Určitě ne“ do titulku. „Babiš zpochybnil pomoc své země Polsku a Pobaltí,“ uvedl portál a připomněl, že český prezident je oficiálním vrchním velitelem ozbrojených sil země.

LRT čtenáře ujistil, že česká vláda Babišova slova zkritizovala a ujistila své partnery o plnění všech závazků. „Omlouvám se všem polským občanům a dalším spojencům. Závazek vyplývající z našeho členství v NATO je a bude splněn bez ohledu na to, co v debatě řekl Andrej Babiš,“cituje portál ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku.

Babiš svá slova z televizní debaty později na sociálních sítích korigoval s tím, že by závazky v případě napadení spojenecké země „pochopitelně dodržel“.

Polská média si všímají také toho, že Babiš se rozhodl, že se debaty zúčastní, až na poslední chvíli. Citují zprávu agentury PAP, která zmínila Babišovo vysvětlení, že názor změnil poté, co při nedělní mši za vlast slyšel v kázání slova o pravdě, lásce a spravedlnosti.