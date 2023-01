Pavel kvůli nemoci zrušil pondělní program, Babiš jede na zabijačku do Brna

Nedělní vyprodaná Lucerna na podporu prezidentského kandidáta Petra Pavla bouřila a doufala, že uvidí svého oblíbence. Pořadatelé akce jej ale na poslední chvíli museli omluvit, pozdě v noci pak generál přiznal, že už před televizní debatou byl pod léky. A z důvodu nemoci nevyjede ani na pondělní mítink za voliči do Kolína.

Na jedné straně trojnásobný držitel Stanleyova poháru Jiří Hrdina, Xindl X či Janek Ledecký, na druhé pak natěšení podporovatelé Petra Pavla ve flanelových košilích. Ani jedna skupina se ale nakonec prezidentského kandidáta Pavla nedočkala, z důvodu nemoci po televizní debatě v Národním muzeu zamířil místo do Lucerny domů.

„Nyní tady měl stát Petr Pavel, ale mám špatnou zprávu. Z důvodu nemoci nedorazí. Byl sice v televizní debatě, ale potřebuje si doma odpočinout,“ řekl publiku moderátor a přečetl krátký Pavlův vzkaz.

Později v noci pak Pavel na svůj instagramový účet napsal, jak to s ním v neděli večer skutečně bylo.

„Asi jste si na mém hlase během debaty všimli, že nejsem úplně zdravý. Měl jsem dnes horečku a před debatou jsem si musel vzít léky. Potřebuji se dát zítra dohromady před dalšími debatami, a proto, i když velmi nerad, musím zrušit svůj pondělní program a návštěvu Kolína,“ napsal Pavel. Vynechá také debatu na zpravodajském serveru Novinky.cz.

V Kolíně se generál měl potkat s podporovateli v Amfiteátru na Kmochově ostrově, v úterý pak má jet do Příbrami. Podle svých slov úterní program platit bude s tím, že je to pod střechou, a tak nehrozí, že by si virózu zhoršil. V úterý večer následně vystoupí od 20 hodin na TV Nova v solorozhovoru s Reyem Korantengem.

Babiš míří na zabijačku

Zatímco se Pavel kurýruje, expremiér a šéf ANO Andrej Babiš má na pondělí naplánovanou moravskou zabijačku v Brně. Ve 20 hodin vystoupí v TV Nova.

V úterý se potká s podporovateli v Hradci Králové. Na rozdíl od Pavla na Babišovy mítinky míří i jeho odpůrci jako v Benešově či Jablonci minulý týden. V sobotu přiznal, že mu někdo poštou poslal v obálce adresované jeho ženě Monice nábojnici. Proti danému aktu se vymezil i Pavel, který ale uvedl, že se není čemu divit, když bývalý předseda vlády společnost rozděluje.

„Odsuzuji projevy nenávisti a výhrůžky Andreji Babišovi a jeho rodině. Takové věci k demokratickým volbám nepatří. Atmosféra je vypjatá hlavně kvůli strašení voličů a antikampani, kterou Andrej Babiš vede. Vyzývám ho, aby stáhl billboardy vyhrožující válkou a začal i on sám vést slušnou kampaň,“ reagoval Pavel na Twitteru.