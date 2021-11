Mráz je smrtelnější než covid, pomáhají Nocleženky, říká koordinátorka

Co je Nocleženka?

Projekt Nocleženka letos poběží už pošesté. V rámci něj mohou lidé pomoci lidem bez domova koupí poukazu za 100 korun, díky kterému může člověk bez střechy nad hlavou strávit noc v teple v noclehárně Armády spásy. Dárci mohou na Nocleženky přispívat primárně online skrze webové stránky www.noclezenka.cz.

Událost dne Každý den se děje něco významného. Portál iDNES.cz vybírá to nejzajímavější a ptá se přímo aktérů. Každý den nabízí rozhovor z míst, kde události ovlivňují svět kolem nás. V několika otázkách, jasně, stručně, výstižně.

Ve kterých měsících projekt funguje?

Od listopadu do dubna, jedná se převážně o zimní měsíce. Loni ale mrzlo ještě v květnu, takže poukazy šlo uplatnit i později.

Jak se Nocleženka dostane k člověku, který ji potřebuje?

O Nocleženkách informují hlavně terénní sociální pracovníci, kteří je rozdávají přímo lidem v terénu, nebo jim alespoň předají informaci, kde jsou noclehárny, stejně tak i kdy tam mohou přijít a této možnosti využít.

Kapacita nocleháren je však omezená, takže bohužel ne každý, kdo s Nocleženkou přijde, automaticky dostane místo. To často získá ten, kdo v daný den dorazí dřív. Lidé ale samozřejmě v zimě nevyhazujeme, v noclehárnách funguje takzvaná volná židle. To znamená, že mohou lidé přečkat noc alespoň v teple na židli.

Jaká je průměrná kapacita nocleháren po Česku?

To je velmi různé, v Praze je to přibližně 56 míst dohromady pro ženy i muže. V Jirkově je to například 10 lůžek. Záleží na velikosti města a rozsahu našich služeb v něm.

Pracuje Armáda spásy dál s lidmi, kteří Nocleženky využívají?

My se snažíme s lidmi pracovat na jejich situaci, samozřejmě záleží na tom, jak oni sami chtějí nebo nechtějí. V Noclehárně mají vždy možnost pohovořit si se sociálním pracovníkem o své situaci.

Často nemají doklady nebo občanský průkaz, takže se jim snažíme pomoci i v tomto ohledu a po krůčkách se s nimi dostat k jádru celého problému. Člověk se pak často rozpovídá a my se mu snažíme pomoct dostat se z ulice k návratu do běžného života. Naším cílem je také to, aby lidé už Nocleženky v budoucnu vůbec nepotřebovali.

V kolika městech po Česku projekt Nocleženka funguje?

Celkem máme noclehárny v devíti městech, jmenovitě: Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary, Krnov, Opava, Šumperk, Havířov a Jirkov.

Zbyly nějaké Nocleženky z minulého roku?

Z minulého roku zbylo přibližně 10 tisíc Nocleženek, ale ty se už od začátku listopadu začaly opět využívat.

Loni se prodalo rekordní množství Nocleženek, celkem 40 tisíc. Kolik se jich tedy průměrně prodalo během šesti let, co projekt funguje?

Průměrně to je 25-30 tisíc Nocleženek ročně. Velmi záleží na počasí. Pokud teploty v noci nejdou tak hluboko, lidé často zůstávají i venku a o služby není takový zájem. Každý rok je to jiné.

Jak je to v současné době se kapacitami vašich nocleháren vzhledem ke covidové pandemii?

V současnosti neomezujeme naše kapacity kvůli covidu-19, protože přece jen riziko umrznutí je fatálnější než covid.