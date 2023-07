OTÁZKY A ODPOVĚDI: Proč české CV90 budou mít menší kanony a kam zmizely rušičky?

Jak se zapojí domácí průmysl?

Švédsko se ve smlouvě zavázalo, že zapojení českého obranného průmyslu dosáhne alespoň 40 % z hodnoty kontraktu, což byl i jeden z požadavků při výběrovém řízení. Švédská strana však počítá s tím, že zapojení českých firem do zakázky bude dokonce tento podíl významně přesahovat. Českým firmám poté další peníze přinese pozáruční servis.

Kdo rozhodne, které české firmy se zapojí?

Konkrétní podobu průmyslové spolupráce má na starosti společnost BAE Systems, která je coby výrobce vozidel integrátorem zapojení českého obranného průmyslu do zakázky. S pěti hlavními dodavateli z řad českého průmyslu, tedy se státním podnikem VOP CZ, dále Excalibur Army, VR Group, Ray Service a Meopta – optika má již výrobce uzavřenou smlouvu.

S ostatními firmami bude mít výrobce uzavřenu smlouvu do konce tohoto roku. Celkem bude českých podniků zapojených do zakázky kolem třiceti. V Česku bude vyrobena většina z 246 vozů, první kusy budou ale pravděpodobně vyrobeny v továrně ve Švédsku.

Co když výrobce zapojí méně firem, než má?

To je ošetřeno ve smlouvě. Obsahuje jasný mechanismus pravidelné kontroly zapojení českého průmyslu a rovněž penále pro případ, že by výrobce vozidel neplnil předepsané povinnosti, například právě ve vztahu k míře zapojení českého obranného průmyslu do zakázky.

Interiér CV90 je prostorný. Vojáci mají k dispozici držáky zbraní, v tomto případě na kulomet FN MINIMI.

Proč se do zakázky nejvíc zapojí státní podnik VOP CZ a ne jiné soukromé firmy?

Podle strategických dokumentů, například Strategie vyzbrojování, jsou státní podniky dodavateli nejvyšších úrovní. Stát má s ohledem na to, že je jejich zakladatelem, jistotu, že v případě krizového stavu podnik poskytne požadované služby či dodávky přednostně státu.

Konflikt na Ukrajině navíc ukázal, že mít na svém území podniky se schopností vojenské výroby v podřízenosti státu je naprosto zásadní strategická výhoda, která rozhoduje o schopnosti obrany vlastního území.

Státní VOP má zkušenosti, pro stát vyráběl Pandury. Čím se bude podílet na CV90?

Podle plánu švédského výrobce vozidel má VOP zejména vyrábět podvozky bojových vozidel a sloužit jako takzvaný integrátor vozidla. Z jednotlivých dílů dodaných dalšími dodavateli tedy bude vozidla montovat a ověřovat jejich funkčnost.

Armáda původně chtěla 210 vozů, koupí 246. Proč počty i cena stoupají a obsáhnou servis?

Ministerstvo se na základě vyjednávání a požadavků AČR rozhodlo přesunout původně uvažovanou opci na pořízení dalších 36 vozidel do samotné kupní smlouvy. Rámec původně poptávaných 210 vozidel byl tedy o tuto opci navýšen na celkových 246 vozidel.

Z těchto důvodů se i zvýšila cena oproti avizovaným 51,6 miliardám korun s daní na 59,7 miliard s daní. V přepočtu na jednotkovou cenu vozidla tak je nákup i o něco lacinější a vychází oproti 245,7 milionu korun včetně daně za kus na 242,7 milionu korun za kus.

Podepsaná akviziční smlouva servis nezahrnuje, bude předmětem dalšího kontraktu. Cenu lze jen těžko odhadovat, ale bude značná. Záruky jsou standardně 24 měsíců, u vybraných komponent je prodloužena na 36 měsíců, nebo do dosažení smluvené hodnoty provozních ukazatelů, jako je počet ujetých kilometrů, množství výstřelů a tak dále.

CV90 je výkonný bojový vůz pěchoty. Sedmdesátikilometrová rychlost na zpevněných plochách, vysoká manévrovatelnost, ale také dostatečná balistická ochrana z tohoto stroje dělají právem obávaného protivníka na bojišti.

Jednání o koupi se táhnou od roku 2017. Budou mít CV90 vše, co vojáci chtěli, nebo došlo k ústupkům?

Při vyjednávání vedeném společně se Slovenskem došlo k úpravám původní specifikace, například v návaznosti na vývoj v oblasti IT a komunikačních technologií, nebo v návaznosti na aktualizaci požadavků armády v souvislosti s poznatky z aktuálních konfliktů.

Ve všech hlavních aspektech ale dostane armáda vozidla, která budou naprosto splňovat požadavky na schopnosti a budou vyhovovat i požadavkům NATO Capability Targets.

Co si armáda přála změnit?

Došlo například ke snížení počtu pořizovaných maskovacích sítí, neboť původně mělo být každé vozidlo vybaveno maskovací sítí do lesa, do sněhu a do pouště. Je však prakticky vyloučené, aby všechna vozidla naráz potřebovala všechny tři typy maskovací sítě, a proto došlo ke snížení počtu pořizovaných sítí ze tří na jednu.

Je pravda, že vozy nebudou mít rušičku proti nástražným výbušným zařízením?

Ano i ne. Všechna vozidla budou vybavena přípravou na nasazení rušiček a těmi budou následně vozidla osazována podle toho, jaké budou plnit úkoly a kde budou nasazena. Počet rušiček není znám, je součástí smluv v utajovaném režimu.

Kdy vojáci dostanou první CV90?

První vozidla obdrží vojáci v roce 2026, všechny pak podle smlouvy do roku 2030. Tomu ale budou předcházet takzvané vojskové zkoušky, které musí technika splnit. Jen tak může být zařazena do armádní výzbroje.

Jde o společný nákup se Slovenskem. To si ale objednalo 35mm kanony a my 30mm. Proč?

Rozhodnutí padlo na základě armádní analýzy. Hlavní výhody 30mm kanonu jsou v kompatibilitě s výzbrojí armády zejména u vozidel Pandur a také ve velikém rozšíření této ráže v zemích NATO.

Armáda tak tímto kanonem také může získat možnost výhodnějších nákupů munice, kterou používá více platforem, včetně logistického zabezpečení.

V jakých verzích a počtech CV90 budou?

Vojáci celkem získají sedm verzí pásových vozidel při celkovém počtu 246 vozidel. Nejvíce jich bude v bojové verzi (141 kusů) velitelské (31), průzkumné (18), ženijní (13), dále dvanáct dělostřeleckých pozorovatelen, patnáct vyprošťovacích a také šestnáct zdravotnických.

Budou součástí dodávek i simulátory?

Ano a to hned několik typů - řidičský, střelecký, osádkový, soubojový a střelecký a další výcvikové prostředky, včetně příruček a audiovizuálních manuálů.

Bude armáda muset předělat zázemí pro nové stroje oproti současným BVP-2?

Ano, bude třeba vybudovat jiné zázemí, včetně garáží zejména v posádkách Přáslavice a Vyškov.