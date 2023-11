Desítky let se skrýval v Argentině. Policisté chytli hledaného podvodníka z Čech

Informaci přinesl web Seznam Zprávy. Hledaného Čecha policisté dopadli na cestě z Paraguaye do Argentiny. Podle vyjádření partnerky Blanky Šírové se Šindelka má v současnosti nacházet stále v Argentině ve městě Eldorado.

„Nemůžu říct, že by to byla katastrofa, ale žádný luxus. Dá se to přežít,“ okomentovala Šírová stav svého partnera, se kterým je v Argentině od začátku jeho úprku z Čech.

Podle mluvčího českého ministerstva zahraničí Daniela Drakea začalo ministerstvo spolupracovat s Argentinou a jedná o vydání Šindelky zpět do Čech, kde ho bude čekat další řízení. Žádost o vydání byla podle rezortu podána na základě ujištění o vzájemnosti, poněvadž mezi Českou republikou a Argentinou není uzavřena smlouva o vydávání osob.

„Ministerstvo spravedlnosti o vydání z Argentiny požádalo v listopadu 2023, a to pro účely výkonu trestu v délce 2,5 roku uloženého jmenovanému Krajským soudem v Brně,“ dodal resort spravedlnosti.

Brněnský soud poslal Josefa Šindelku na 5,5 roku za podvod, který v roce 1995 provedl na svém tehdejším obchodním partnerovi. Škoda tehdy činila 2,7 milionu korun. Odvolací soud v Olomouci mu měl podle Seznam Zpráv snížit trest na 30 měsíců. Do vězení ale Šindelka nenastoupil a z Česka uprchl, protože se podle své partnerky cítil nevinný a s trestem nesouhlasil. Policie po něm vyhlásila pátrání v roce 1998.

Čech, kterého hledá celý svět

Dalším českým občanem co již několik let prchá před zákonem je drogový pašerák Vilém Kováč. Toho Europol zařadil na seznam padesáti nejhledanějších lidí Evropy. „Devětačtyřicetiletý Vilém Kováč je obviněn z toho, že dalším mezinárodním zločineckým skupinám poskytoval logistiku a neoprávněně přechovával narkotika, a to díky své organizované zločinecké skupině, kterou kolem sebe postupně vybudoval,“ uvedla mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.

Minimálně od roku 2018 v Liberci v podstatě vedl drogový velkosklad. Podle zjištění kriminalistů také dokázal poskytnout spediční firmy, které přepravovaly zboží se stovkami kilogramů kokainu nebo hašiše. K úkrytu sloužily například banány, plechovky s tuňákem, cestovní kufry, železná ruda, žulové desky, papírové podtácky nebo kukuřičné lupínky.

Podle zjištění kriminalistů byl v kontaktu s kartely a zločineckými organizacemi téměř po celé Evropě a domlouval drogové obchody s kokainem v tunovém množství přímo z Jižní Ameriky a dovoz hašiše z Blízkého východu.

Za mimořádně závažnou drogovou trestnou činnost hrozí Kováčovi výjimečný trest s horní hranicí trestní sazby až 24 let vězení, protože se podílel na mezinárodních drogových obchodech v celkovém prokazovaném rozsahu 7,5 tun narkotik.